Es «poco probable» que Neymar juegue los últimos amistosos de Brasil antes del Mundial por miedo a una lesión

El 27 de mayo, en Granja Comary, el cuerpo médico de Brasil priorizará un exhaustivo examen físico de Neymar antes del viaje a Estados Unidos.

Carlo Ancelotti ha impuesto un mandato de igualdad: Neymar seguirá los mismos protocolos médicos que cualquier otro jugador con problemas físicos. El cuerpo técnico quiere tener clara su disponibilidad antes de decidir su convocatoria para el debut.