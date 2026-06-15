Aunque le resta un año de contrato en el Etihad Stadium, Guardiola dejará el banquillo del Manchester City tras diez temporadas llenas de títulos. Ansía un descanso.

Mientras tanto, Tuchel, ex técnico de Chelsea y Bayern, se prepara para un verano intenso.

Con 52 años, acaba de ampliar su contrato con la selección inglesa hasta la Euro 2028 y ahora busca acabar con 60 años de sequía bajo los focos de Norteamérica.

Es una muestra de confianza de la Federación Inglesa, pero los resultados dirán si se cumplen esos términos. Si Inglaterra fracasa de nuevo, el técnico será cuestionado.