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«Es parte de ser jugador de la selección inglesa»: Jordan Henderson reacciona a los abucheos a Ben White y dice a los aficionados de los Tres Leones que no conocen todos los detalles de la polémica retirada de Catar
White protagoniza un regreso lleno de acontecimientos bajo la dirección de Tuchel
El nuevo seleccionador, Thomas Tuchel, volvió a convocar a White como sustituto de Jarell Quansah, lesionado. A pesar de salir desde el banquillo para marcar el primer gol, White fue recibido con abucheos audibles por parte de algunos sectores del público local cuando saltó al campo por primera vez en el minuto 69. Esta acogida se produjo tras un largo periodo de exilio para el jugador de 28 años, que no había vuelto a jugar con los Tres Leones desde que abandonó el Mundial de Catar por motivos personales y, posteriormente, se declaró indisponible para la selección durante el resto del mandato de Gareth Southgate.
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Henderson apoya a la estrella del Arsenal
Sin embargo, Henderson cree que los aficionados no tienen en cuenta un contexto fundamental de la situación. En declaraciones tras el partido, el centrocampista del Brentford no dudó en mostrar su apoyo. «Como compañeros de equipo, siempre estamos ahí para apoyarnos. Yo mismo he pasado por eso, pero forma parte del día a día de ser jugador de la selección inglesa. Probablemente algunos aficionados ni siquiera saben por qué están abucheando; escuchan lo que se dice en los medios de comunicación, y muchas veces lo que dicen los medios no es cierto», afirmó. «No mucha gente conoce los entresijos de lo que ocurrió en Catar y es algo que debemos gestionar internamente. Ben ha estado bien desde que volvió y le apoyaremos como compañeros de equipo».
Henderson insta a los aficionados a que no hagan caso a los medios de comunicación
Antes del partido, el seleccionador alemán sugirió que sería «necesario» que el jugador del Arsenal «aclarara las cosas» con los miembros de la plantilla que estuvieron presentes durante el torneo de 2022 en Oriente Medio, aunque White aún no se ha pronunciado públicamente sobre su anterior retirada. Henderson, sin embargo, cree que es fundamental que la imagen que dan los medios de comunicación no dicte el ambiente en el vestuario. «Algunos de nosotros hemos pasado por eso; es difícil cuando te toca a ti, pero hay que intentar no tomárselo demasiado a pecho», señaló Henderson. «Los medios pueden tergiversar las cosas de cierta manera, lo cual no siempre es la verdad, y luego los aficionados pueden hacerse eco de eso y creer que es la verdad».
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Centrándonos en el fútbol
A pesar del ambiente hostil desde las gradas, Henderson se mostró dispuesto a destacar la contribución del defensa sobre el terreno de juego. El gol de White debería haber sido la noticia principal de una remontada exitosa, y su experimentado compañero está decidido a garantizar que la atención se centre en su actuación y no en el ruido externo. «Es muy difícil cuando ocurre algo así, por lo que es importante que nos aseguremos de que está bien, y estoy seguro de que lo está», añadió Henderson. «Me alegré mucho de que saliera al campo y marcara un gol, que es lo más importante».