Zaniolo se queda en el Udinese, ya es oficial. Tras una buena temporada con la camiseta bianconera, el delantero, que venía de cesiones poco productivas en Aston Villa, Atalanta y Fiorentina, encuentra estabilidad y firma un nuevo contrato.
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Es oficial: el Udinese ha rescatado a Zaniolo. Cuánto cobra el Galatasaray y la duración del contrato
LA NOTIFICACIÓN Y LA VIGENCIA DEL CONTRATO
Nicolò Zaniolo ficha por la Juventus de forma definitiva. El Udinese Calcio comunica que ha ejercido la opción de compra del jugador al Galatasaray y ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2029.
Tras su paso por Friuli la temporada pasada, Zaniolo seguirá vistiendo la camiseta bianconera, lo que ratifica el compromiso con un proyecto basado en calidad, ambición y crecimiento. La pasada temporada jugó 32 partidos, marcó 5 goles y dio 5 asistencias en liga, más un gol en la Coppa Italia, y aportó mucho al equipo.
¿CUÁNTO GASTA EL UDINESE?
Según Fabrizio Romano, la operación asciende a 5 millones de euros más el 50 % de una futura venta al Galatasaray.