El Torino cambia de página: aunque Roberto D'Aversa logró el objetivo para el que reemplazó al destituido Marco Baroni —la permanencia—, el club granata no renovará al exentrenador de Empoli y Parma.
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Es oficial: D'Aversa ya no es el entrenador del Torino. El comunicado del club granata
EL COMUNICADO
El Torino Football Club y Roberto D’Aversa no continuarán juntos la próxima temporada. El presidente Urbano Cairo agradece a D’Aversa y a su equipo el esfuerzo, la tenacidad y la calidad de su trabajo al frente del Toro. El club les desea lo mejor en sus carreras.
ORA ABATE
Ignazio Abate, técnico que brilló en la Serie B con el Juve Stabia en la 2025/26, será el sucesor de D'Aversa en el Torino.