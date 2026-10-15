AFP
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«¡Es normal que esté enfadado!»: Vinicius Jr admite su furia por una decisión de Jose Mourinho y se dirige a los aficionados del Real Madrid que abuchean
Mourinho introduce numerosos cambios en Roma
El Real Madrid se vio con un 3-1 en contra en el Stadio Olimpico, en una noche difícil para Vinicius. El brasileño perdió el balón en la jugada que desembocó en el segundo gol de la Roma, lo que llevó a Mourinho a tomar una decisión drástica. Poco antes de cumplirse la hora de juego, el técnico portugués retiró a su extremo estrella en un doble cambio que dio entrada a Endrick y Arda Guler.
La audaz decisión táctica dio frutos de inmediato. Endrick impulsó una espectacular remontada en siete minutos al marcar, al igual que el también suplente Carlos Espi. Antonio Rudiger culminó después la remontada con un dramático cabezazo en el minuto 90 que aseguró los tres puntos para el conjunto español.
- Antonio Balasco
Vinicius explica su frustración en la banda
Tras el pitido final, Vinicius no ocultó su decepción por haber salido del campo antes de tiempo. El jugador de 26 años reconoció que no había jugado bien, pero insistió en que siempre quiere seguir en el campo. «Es normal que me enfade cuando me sustituyen, porque siempre quiero jugar todos los minutos, estar a mi mejor nivel y ayudar al equipo, y hoy no ha sido posible», declaró a los periodistas. «Al final, los cambios nos ayudaron. Cambiaron el partido.
«Endrick entró y lo hizo muy bien. Cambió la dinámica y marcó un gol. Fue el mejor jugador de la segunda parte. Y Carlos [Espi], que siempre entra para jugar solo unos minutos. Nos están ayudando mucho».
Mourinho también se pronunció sobre la situación y defendió a su jugador al tiempo que justificó el cambio. «Fue duro para Vini», explicó el técnico del Madrid. «Vini perdió un balón que no debería haber perdido. Pero estas cosas pasan. Yo también cometo errores. Es una pena que esto haya ocurrido justo cuando estaba creciendo y volviendo a encontrar la felicidad».
El entrenador añadió que no había ningún problema pendiente en el vestuario. «Es normal que no esté contento», señaló Mourinho. «La frustración es normal. Pero después del partido estaba muy contento por la victoria».
Críticas de la afición y una amarga sanción en el ámbito nacional
Más allá de los cambios tácticos, Vinicius abordó el creciente malestar en algunos sectores de la afición del Real Madrid. El delantero recibe pitidos con frecuencia en el Santiago Bernabeu, una situación que atribuye al tiempo que lleva en el club. «Los pitos, desde luego, no me ayudan, pero los aficionados pagan sus entradas y pueden decir lo que quieran», afirmó.
«Pero lo mejor sería que nos apoyaran, porque jugamos mejor cuando tenemos a la afición de nuestro lado», continuó. «A mí, a Kylian [Mbappe], a Jude [Bellingham], a todos nosotros».
«Pero los aficionados tienen todo el derecho a hacerlo. Y creo que les resulta más fácil pitarme a mí porque sienten que llevo más tiempo aquí y soy uno de los capitanes. Pero prefiero que me piten a mí antes que a uno de nuestros jugadores jóvenes».
El extremo prometió recuperar su mejor nivel y recordó a sus críticos los 129 goles que ha marcado y los numerosos títulos que ha conquistado en 385 partidos desde que llegó siendo adolescente. Sin embargo, su intento de resarcirse en la competición doméstica tendrá que esperar. En un duro golpe para el delantero, Vinicius recibió una sanción de cuatro partidos en La Liga apenas unas horas antes del partido en Roma.
- Getty Images Sport
Se pierde el Clásico
Esa sanción de última hora lo descarta por completo para el próximo Clásico contra el Barcelona. El Real Madrid tendrá que afrontar un tramo crucial de la temporada liguera sin su delantero más decisivo.
Mourinho deberá confiar en sus jóvenes promesas, cada vez más destacadas, para cubrir su ausencia en ataque. Con Endrick y Guler demostrando su valía al salir desde el banquillo en Europa, el técnico del Real Madrid dispone de alternativas listas para dar un paso al frente durante la ausencia forzosa de su referente.
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