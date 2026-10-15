Tras el pitido final, Vinicius no ocultó su decepción por haber salido del campo antes de tiempo. El jugador de 26 años reconoció que no había jugado bien, pero insistió en que siempre quiere seguir en el campo. «Es normal que me enfade cuando me sustituyen, porque siempre quiero jugar todos los minutos, estar a mi mejor nivel y ayudar al equipo, y hoy no ha sido posible», declaró a los periodistas. «Al final, los cambios nos ayudaron. Cambiaron el partido.

«Endrick entró y lo hizo muy bien. Cambió la dinámica y marcó un gol. Fue el mejor jugador de la segunda parte. Y Carlos [Espi], que siempre entra para jugar solo unos minutos. Nos están ayudando mucho».

Mourinho también se pronunció sobre la situación y defendió a su jugador al tiempo que justificó el cambio. «Fue duro para Vini», explicó el técnico del Madrid. «Vini perdió un balón que no debería haber perdido. Pero estas cosas pasan. Yo también cometo errores. Es una pena que esto haya ocurrido justo cuando estaba creciendo y volviendo a encontrar la felicidad».

El entrenador añadió que no había ningún problema pendiente en el vestuario. «Es normal que no esté contento», señaló Mourinho. «La frustración es normal. Pero después del partido estaba muy contento por la victoria».



