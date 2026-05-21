Kumbulla elogió a Mourinho por ayudarle a afinar sus instintos defensivos durante su tiempo juntos en el Estadio Olímpico.

«Es muy agradable cuando ganas, pero duro si no lo haces», declaró Kumbulla a GOAL. «Me enseñó detalles tácticos y trucos útiles para un defensa: cometer falta antes que perder la posición o recibir una tarjeta amarilla cuando es necesario».

Sobre su “defecto”, Kumbulla mencionó la franqueza del técnico y su evidente frustración tras perder.

«Si queremos llamarlo un “defecto”, es su honestidad al tratar con los demás», añadió. «Cuando pierdes, es difícil estar a su lado; si no está de buen humor, se nota en su cara: al día siguiente de una derrota, apenas dice adiós. En esos casos, es mejor no hablarle demasiado».