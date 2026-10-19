El Paris Saint-Germain se prepara para enfrentarse a un Barcelona que aún no ha fallado en un duelo europeo entre dos grandes. Hansi Flick ha dirigido un inicio de temporada perfecto y ha llevado al conjunto catalán a ganar sus 11 primeros partidos. Ahora, Luis Enrique tiene la oportunidad de infligir a su antiguo club su primera derrota de la temporada.

El entrenador del PSG considera que la posesión es la mejor herramienta defensiva para neutralizar al joven talento Yamal. En lugar de recurrir a un marcaje individual estricto, el técnico español cree que privar al adolescente del balón es la forma más eficaz de limitar su aportación ofensiva.



