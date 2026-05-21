Según la revista especializada, el jueves se iba a decidir, tras explorar de nuevo la pantorrilla lesionada, si Neuer jugaría en Berlín. Sin embargo, la decisión se ha aplazado hasta el viernes por la mañana, antes de la salida hacia el aeropuerto. Neuer aún no ha podido entrenar.

Neuer tuvo que ser sustituido tras una hora de juego en el último partido de la Bundesliga contra el 1. FC Köln (5-1) por la reaparición de problemas en la pantorrilla izquierda, músculo en el que ya sufrió dos pequeñas roturas fibrilares esta temporada.

Por ello, y pensando en el próximo Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, no se asumirá riesgo alguno de cara a la final de la Copa; si hay dudas, el suplente Jonas Urbig, de 22 años, tendrá la oportunidad de demostrar su valía en su primera gran final. Es «muy posible» que sea él quien defienda la portería contra el VfB.