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«Es muy duro perder»: el héroe del hat-trick Brian Brobbey, desconsolado pese al apasionante duelo del Sunderland con el Manchester City
Sentimientos encontrados para la estrella del Sunderland
En un partido que será recordado como un clásico de la Premier League, la exhibición de Brobbey no bastó para frenar a la apisonadora del Manchester City, ya que el equipo de Enzo Maresca sumó su quinta victoria consecutiva de la temporada para seguir siendo el único conjunto de la categoría con un pleno perfecto del 100 %. En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final, el delantero internacional neerlandés no pudo ocultar su decepción por irse de vacío pese a su sensacional triplete, y admitió: "Es duro estar en el lado perdedor cuando marcas tres goles. Es realmente duro perder".
El partido fue un caos de principio a fin, con la iniciativa cambiando constantemente de manos entre ambos equipos. Brobbey, que firmó un sensacional triplete para convertirse en el primer jugador de los Black Cats en marcar un hat-trick en la máxima categoría desde Jermain Defoe en 2016, reconoció la enorme intensidad del encuentro ante uno de los pesos pesados de la Premier League. "Fue un toma y daca, un toma y daca. El City es un equipo realmente bueno, con mucha calidad, así que sí, lo intentamos, creo que jugamos un muy buen partido. Lo intentamos, es duro cuando pierdes. Solo tenemos que seguir adelante", señaló.
- AFP
Brobbey hace historia en la Premier League pese a la derrota
Brobbey se unió a un grupo de élite al convertirse en apenas el cuarto jugador en la historia de la Premier League en firmar un hat-trick contra el líder de la competición, siguiendo los pasos de Robbie Fowler, Dirk Kuyt y Romelu Lukaku. Lo que hizo aún más notable la heroica actuación del neerlandés fue que llegó después de no haber marcado en ninguna de sus anteriores apariciones ligueras esta temporada.
El resultado mantiene al Manchester City encaramado a lo más alto de la clasificación de la Premier League con un pleno de 15 puntos en cinco partidos. Mientras, el Sunderland es 14.º en la tabla con cuatro puntos, ya que la liga se detiene por el parón internacional.
Construyendo para el futuro
Al reflexionar sobre su logro individual, Brobbey señaló la satisfacción personal de haber encontrado su mejor versión antes del parón en la competición doméstica. «Estoy muy contento, obviamente, con tres goles, ahora, de cara al parón internacional, es una buena sensación», afirmó.
Dirigiendo su atención al panorama general, el delantero quiso destacar el progreso global y el positivo inicio que ha tenido Sunderland pese al contratiempo. «Ganamos 1-0, así que ha sido bueno sumar tres puntos, solo tenemos que seguir creciendo», añadió Brobbey. «Por eso, como grupo, tenemos que seguir adelante».
- Getty Images Sport
Lo próximo tras el parón internacional
Tras el parón internacional, el Sunderland vuelve a la acción en casa contra el Brighton el 10 de octubre. El Manchester City, por su parte, afronta una dura prueba cuando visite Anfield para enfrentarse al Liverpool un día después, el 11 de octubre.
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