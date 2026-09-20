En un partido que será recordado como un clásico de la Premier League, la exhibición de Brobbey no bastó para frenar a la apisonadora del Manchester City, ya que el equipo de Enzo Maresca sumó su quinta victoria consecutiva de la temporada para seguir siendo el único conjunto de la categoría con un pleno perfecto del 100 %. En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final, el delantero internacional neerlandés no pudo ocultar su decepción por irse de vacío pese a su sensacional triplete, y admitió: "Es duro estar en el lado perdedor cuando marcas tres goles. Es realmente duro perder".

El partido fue un caos de principio a fin, con la iniciativa cambiando constantemente de manos entre ambos equipos. Brobbey, que firmó un sensacional triplete para convertirse en el primer jugador de los Black Cats en marcar un hat-trick en la máxima categoría desde Jermain Defoe en 2016, reconoció la enorme intensidad del encuentro ante uno de los pesos pesados de la Premier League. "Fue un toma y daca, un toma y daca. El City es un equipo realmente bueno, con mucha calidad, así que sí, lo intentamos, creo que jugamos un muy buen partido. Lo intentamos, es duro cuando pierdes. Solo tenemos que seguir adelante", señaló.