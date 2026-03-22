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«Es muy doloroso»: el Tottenham reacciona ante la dura derrota ante el Nottingham Forest, mientras Igor Tudor no acude a la rueda de prensa posterior al partido
Los Spurs se hunden aún más en la zona de descenso
La racha desastrosa del Tottenham continuó el domingo con una aplastante derrota por 3-0 en casa ante el Forest, lo que supone su sexta derrota en siete partidos de la Premier League. Con tres equipos en peligro de descenso, este resultado tan perjudicial deja al club en una lucha desesperada por la permanencia. Situado en la 17.ª posición con solo 30 puntos en 31 partidos, ha igualado su peor registro de puntos en esta fase de la temporada desde la temporada 1914-1915, durante la Primera Guerra Mundial. Por su parte, su rival ascendió al 16.º puesto con 32 puntos, lo que le proporciona un colchón vital sobre el West Ham, que languidece en el 18.º puesto con 29 puntos. El Burnley y el Wolves ocupan los últimos puestos con 20 y 17 puntos, respectivamente.
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Saltor explica la ausencia de Tudor y las dificultades del equipo
Aunque el entrenador Tudor estuvo presente en la banda durante la aplastante derrota, cabe destacar que no acudió a la rueda de prensa posterior al partido. El segundo entrenador, Saltor, salió a enfrentarse a la prensa y aclaró la ausencia del técnico. «Asuntos personales, asuntos familiares, y yo estoy aquí en su lugar porque no es el momento adecuado para que él hable», confirmó. Reflexionando sobre el desolador resultado, Saltor lamentó la forma en que los pequeños detalles están castigando actualmente a su equipo. Afirmó: «En estos momentos, cada error nos perjudica, cada detalle nos perjudica y eso afecta también a los jugadores. Se puede ver lo mucho que están luchando. Estamos en una situación difícil, todo el mundo lo sabe. En la primera parte fuimos el mejor equipo y tenemos que ser constantes en eso».
El entrenador elogia a los aficionados a pesar del doloroso resultado
El entrenador continuó con su análisis y reveló que los cambios tácticos no dieron resultado tras quedarse por detrás en el marcador. «Íbamos perdiendo 1-0 y queríamos ser un poco más agresivos con los jugadores que volvían de las lesiones», señaló. «No salió como habíamos planeado, pero esa era nuestra intención». Al referirse al impacto emocional del resultado, dijo toda la verdad sobre el estado de ánimo en el vestuario: «Nos duele, es doloroso, realmente doloroso, pero la afición ha estado increíble hoy, desde antes del partido hasta el final. Tenemos que seguir adelante porque nos importa, nos importa el Spurs, somos una familia y queremos salir de esta situación. Estoy 100 % seguro de que podemos superar esta situación».
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¿Qué le depara el futuro al Tottenham?
Tras el parón internacional, los Spurs se enfrentan a una racha decisiva de siete partidos para mantener su permanencia en la máxima categoría. Su calendario inmediato incluye un desplazamiento a Sunderland y un choque en casa contra el Brighton, antes de visitar al colista, el Wolves. En el resto de la lucha por la permanencia, el West Ham recibe al Wolves y visita al Crystal Palace, con la urgente necesidad de sumar puntos para salir de los tres últimos puestos antes de los complicados encuentros contra el Arsenal y el Newcastle. Mientras tanto, el Forest, que se encuentra por poco por encima de la zona de descenso, se prepara para recibir al Aston Villa, que viene en racha, y luego al Burnley.
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