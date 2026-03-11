Getty Images Sport
«¡Es muy complicado ser yo!» - Neymar responde a las «historias inventadas» tras quedarse fuera del empate del Santos con el Mirassol
Ancelotti observa desde la grada mientras Gabigol brilla
El momento de la ausencia de Neymar fue especialmente delicado, dado que el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, estaba presente en el Estadio José Maria de Campos Maia. Gabigol brilló en ausencia de Neymar, marcando dos goles en los últimos minutos para rescatar un empate 2-2 para el Peixe bajo la atenta mirada de Ancelotti y el director de la CBF, Rodrigo Caetano. Ancelotti está ultimando sus planes para los próximos amistosos de alto nivel contra Francia y Croacia, que servirán como ensayos generales antes del Mundial de Norteamérica. El seleccionador ha dejado claro que solo seleccionará a jugadores que estén en plena forma, lo que deja a Neymar en una carrera contra el tiempo para demostrar que puede soportar los rigores del fútbol internacional después de haber disputado solo tres partidos con el Santos en lo que va de año.
La frustración se desborda para el número 10 de Brasil.
Neymar, que es el máximo goleador de la historia de Brasil con 79 goles en 128 partidos, expresó su enfado en las redes sociales.
«Dado que mucha gente está creando teorías sobre lo que me está pasando: no está pasando nada», dijo Neymar en Instagram. «Si juego lesionado, como dijeron el año pasado, estoy equivocado. Si solo pienso en mí mismo, estoy equivocado. Si me contengo, estoy equivocado. Si juego con dolor o con algo que podría empeorarlo, estoy equivocado. Es complicado, ¿eh? Es muy difícil hacerlo bien, tío. Es muy difícil, muy difícil contentar a todo el mundo.
Lo que más me sorprende, bueno, en realidad no me sorprende, es la gente que parece estar a mi lado todos los días y empieza a inventarse historias, diciendo esto y lo otro como si fuera la verdad absoluta, como si fueran ellos los que lo saben todo. Es muy complicado ser yo, Dios mío. Tengo que tener mucha paciencia para aguantaros a todos».
Aún queda un atisbo de esperanza para el regreso en marzo.
A pesar del drama, todavía hay un rayo de esperanza para Neymar, ya que los informes sugieren que ha sido incluido en la amplia lista preliminar de Ancelotti para el parón internacional de marzo. Sin embargo, la competencia por un puesto en la selección brasileña es más feroz que nunca, lo que no deja lugar a selecciones sentimentales.
El largo camino hacia la recuperación
El escrutinio sobre Neymar se debe a una pesadilla de lesiones que comenzó con una rotura del ligamento cruzado anterior en octubre de 2023, un problema que lo dejó fuera de juego durante más de un año. Regresó a la acción con el Santos tras someterse a una artroscopia de rodilla en diciembre, pero el personal médico del club ha controlado estrictamente sus minutos de juego para evitar una recaída. El vacío creativo en la selección brasileña es actualmente significativo, especialmente después de que Rodrygo, del Real Madrid, quedara descartado para el Mundial por una grave lesión de rodilla.
Neymar afronta ahora el clásico de alto riesgo contra el Corinthians este domingo como su última oportunidad para demostrar su estado de forma antes de la ventana internacional. Para un jugador que ha definido el fútbol brasileño durante más de una década, el camino hacia su última participación en un Mundial está resultando ser su reto más difícil hasta la fecha.
