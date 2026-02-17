¿Es Michael Olise el nuevo Arjen Robben? La leyenda del Bayern de Múnich establece una increíble comparación en medio de la floreciente asociación del extremo con un lateral al estilo Philipp Lahm

Durante más de una década, el flanco derecho del Allianz Arena fue sinónimo de la comprensión telepática que compartían Lahm y Robben. Desde que ese legendario dúo colgó las botas, el Bayern de Múnich ha buscado incansablemente replicar esa devastadora combinación de solidez defensiva y talento ofensivo invertido. En su última columna para Sky Sport, la leyenda del club Lothar Matthaus sugiere que esta larga búsqueda podría haber llegado a su fin. Laimer se ha reinventado como un lateral derecho de alto rendimiento bajo las órdenes de Vincent Kompany, lo que ha dado lugar a una conexión eléctrica con Olise.

El extremo francés ha sido toda una revelación desde su llegada a Baviera, cortando con frecuencia hacia dentro con su letal pierna izquierda de una manera que recuerda inquietantemente al Robben de sus mejores tiempos. Con Olise actualmente liderando las estadísticas de la Bundesliga, con 13 goles y más de 20 asistencias en todas las competiciones esta temporada, ha encontrado el complemento perfecto en Laimer, un compañero que ofrece la seguridad defensiva absoluta necesaria para que un genio creativo pueda moverse con libertad.

«Konrad Laimer se ha convertido en un jugador muy importante en defensa», afirmó. «Creo que el equipo rindió peor en los tres o cuatro partidos en los que no estuvo. Laimer es excepcional como lateral derecho, que en realidad no es su posición, y también tiene un gran impacto en el juego ofensivo. Forma un dúo con Michael Olise, similar al de Philipp Lahm y Arjen Robben».