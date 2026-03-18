«¡Es mi último Mundial!» - Neymar, «molesto» por no haber sido convocado con Brasil, pero la estrella del Santos no pierde la esperanza de convencer a Carlo Ancelotti para que lo convoque

El sueño de un romántico regreso a la selección sigue en suspenso para el máximo goleador de todos los tiempos de Brasil. A pesar de su resurgimiento en el Santos, marcado por dos goles y una asistencia en sus dos últimos partidos, el nombre del jugador de 34 años fue la ausencia más llamativa en la última convocatoria de la Seleção.

Aunque Neymar considera que va por buen camino, Carlo Ancelotti ha dejado claro que la reputación por sí sola no basta. El entrenador explicó: «¿Por qué no lo he convocado esta vez? Porque no está al 100 % y necesito jugadores que estén al 100 %. Por lo tanto, Neymar debe seguir entrenando, jugando, demostrando sus cualidades y manteniéndose en buena forma física».