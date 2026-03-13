En una entrevista con TNT Sports, el delantero del Liverpool FC, Hugo Ekitike, elogió a su compañero Florian Wirtz, de quien afirmó que le haría la vida en Merseyside «más fácil».
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«¡Es mi jugador favorito con el que jugar!» - La estrella del Liverpool, Hugo Ekitike, nombra al compañero de equipo con el que más le gusta jugar
«En este equipo, es el jugador con el que más disfruto jugando», afirmó Ekitike sobre el internacional alemán. «También me gustan los demás jugadores, pero cuando eres delantero y tienes a un número 10 que entiende tan bien el fútbol y quiere jugar de la misma manera que tú, las cosas se vuelven más fáciles».
Mientras que Ekitike fichó por los Reds procedente del Eintracht de Fráncfort por 85 millones de libras antes de la temporada, Wirtz llegó procedente del Bayer de Leverkusen por 105 millones de libras. Y si el francés se sale con la suya, los dos tienen mucho que lograr juntos.
«Le dije que podemos lograr grandes cosas si jugamos juntos. Cuando me pasa el balón, se lo devuelvo, y entonces surge algo», afirmó Ekitike. «Disfruto mucho jugando con él y sé que es un jugador capaz de darme muchas asistencias a lo largo de la temporada. Es bueno tener a tu lado a un jugador así, alguien que te hace brillar».
Wirtz fue objeto de críticas repetidas en Liverpool
Estas palabras deben de ser música para los oídos de Wirtz, dado que ha sido objeto de críticas en repetidas ocasiones en el Liverpool y aún no ha podido estar a la altura de las altas expectativas depositadas en él desde su llegada a Inglaterra.
Hasta ahora, el internacional alemán ha aportado seis goles y ocho asistencias a los Reds en 37 partidos oficiales, y su contrato se extiende hasta 2030. Ekitike, por su parte, ha marcado 16 goles en 39 partidos oficiales, y su contrato se extiende hasta 2031.
Florian Wirtz: Datos de rendimiento 2025/26
Competición Partidos Goles Asistencias Premier League 25 4 3 Liga de Campeones 8 1 3 Copa de Inglaterra 3 1 1 Supercopa de Inglaterra 1 - 1