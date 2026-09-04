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«¡Es mejor que piensen que estoy muerto!». El exdelantero de Corinthians y Vasco Regis Pitbull vive en la calle en medio de una grave adicción al crack
Un delantero lucha contra la indigencia en la calle
El exdelantero de Ponte Preta, Corinthians y Vasco Regis vive actualmente en las calles y callejones de Pirituba, en la zona norte de São Paulo, según informó el periodista de Globo Esporte Emilio Botta. El exjugador, de 49 años, se refugia bajo lonas, mantas desgastadas y cartones en una pequeña plaza rodeada de escombros y basura acumulada. Una devastadora lucha contra la adicción al crack le ha costado su hogar, su dignidad y casi todo el apoyo de familiares y amigos.
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Desgarradora desesperación al descubierto
Al reflexionar sobre su trágico declive en una conversación con Botta, el exdelantero dejó al descubierto su angustia abrumadora al afirmar: "Es mejor que crean que estoy muerto... No quiero que nadie sepa que existo".
La alarma por sus circunstancias se extendió inicialmente después de que antiguos compañeros de un equipo amateur expresaran su preocupación por el deterioro de su salud. Sus problemas de dependencia de sustancias se remontan a su carrera como jugador, ya que dio positivo por cannabis en dos ocasiones en controles rutinarios antidopaje.
La adicción descarrila la carrera de un trotamundos
El delantero firmó 49 goles en 170 partidos oficiales a lo largo de su itinerante carrera como jugador, en la que pasó por equipos como Coritiba, Bahia y Portuguesa, además de etapas en Japón, Turquía y Arabia Saudí. Sin embargo, las drogas ilícitas fueron erosionando poco a poco el control sobre su vida personal tras su retirada del fútbol profesional. Sus problemas legales agravaron su situación después de una detención en 2025 por agredir al gerente de un edificio, lo que provocó que fuera expulsado de su propio apartamento.
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Las batallas legales enturbian el futuro
El único apartamento que le queda a Regis está ahora sujeto a un procedimiento civil por las crecientes deudas derivadas del impago de las cuotas de la comunidad y de los impuestos sobre la propiedad. A pesar de la amenaza inminente de una ejecución judicial, Globo Esporte informó de que todavía mantiene la esperanza de regresar algún día a la vivienda.
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