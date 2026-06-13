Mbappé ha reconocido el buen ambiente en el vestuario del París Saint-Germain tras vencer al Arsenal en la Liga de Campeones. Como capitán de la selección, destacó que, aunque el triunfo es histórico para su exequipo, los jugadores veteranos deben gestionar las emociones de ambos bandos.

«Felicité rápidamente a mis compañeros del PSG. Es más fácil consolar a un compañero (Saliba) que ha perdido la Liga de Campeones que a cinco», comentó Mbappé en rueda de prensa. «Es fantástico lo que han conseguido. Sé lo que es perder una final de la Liga de Campeones y hemos intentado consolar a Saliba. El vestuario está animado y ahora nos centramos en nuestro objetivo: el Mundial».