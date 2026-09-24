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«¡Es literalmente mi salón!»: Marc-André ter Stegen revela las bromas con su vecino neerlandés antes de la rivalidad en la Liga de las Naciones
Ter Stegen detalla su vida en Ámsterdam tras su fichaje veraniego por el Ajax
El portero alemán Marc-Andre ter Stegen habló sobre su adaptación a la vida en Ámsterdam tras su traspaso veraniego al Ajax. El jugador de 34 años explicó que priorizar la comodidad de su familia hizo que elegir la capital neerlandesa fuera una decisión fácil después de años de estabilidad en el Barcelona.
Ter Stegen señaló que jugar a las órdenes de un entrenador que confía plenamente en su capacidad le permitió recuperar la confianza.
También expresó su alegría por la próxima llegada de su familia a la ciudad.
- AFP
Un portero abraza la cultura neerlandesa y la vida en el centro de la ciudad
Al describir su rutina diaria, Ter Stegen elogió el ambiente internacional de Ámsterdam, la amabilidad de sus habitantes y su diseño compacto. Viviendo en una zona céntrica, el guardameta desveló que actualmente está buscando comprar una bicicleta para moverse con facilidad por las llanas calles de la ciudad.
Destacó cómo la estabilidad emocional fuera del campo se traduce directamente en buenas actuaciones.
«Estoy muy feliz con la decisión», dijo Ter Stegen. «Ámsterdam es relativamente pequeña, todo es llano y te puedes mover con mucha tranquilidad. Ahora mismo estoy intentando conseguir una bicicleta porque conducir un coche allí es un poco difícil. Es la mejor manera de desplazarse».
Ter Stegen resta importancia a las bromas de sus vecinos neerlandeses antes del partido
Añadiendo un ángulo personal único al choque del jueves de la Liga de Naciones, Ter Stegen reconoció que jugar en el Johan Cruyff Arena es como competir en su propio salón. Reveló que operarios y vecinos de Ámsterdam le han bromeado sobre cuántos goles encajará contra Países Bajos.
El guardameta aspira a mantener la portería a cero y ganarse el derecho a presumir cuando regrese a casa.
"La gente está muy ilusionada con el partido, y me alegra que sea en mi salón", sonrió Ter Stegen. "Todos los manitas que vinieron a instalar cosas en mi apartamento me dijeron: 'Veremos cuántos goles encajas'. Mi objetivo es irme con la cabeza bien alta y devolverles la broma".
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La portera de Alemania apunta a presumir en territorio conocido
Ter Stegen espera una fascinante batalla táctica ante una selección neerlandesa que también se está adaptando a una nueva identidad bajo su nuevo entrenador. El portero del Ajax mantiene su determinación de ayudar a Alemania a asegurar la victoria sobre el césped que ahora conoce íntimamente.
Alemania afronta el partido con ganas de empezar su andadura en el grupo sumando el máximo de puntos.
Ter Stegen aspira a sostener la defensa y asegurar un regreso triunfal a su nuevo estadio.
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