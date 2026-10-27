La Juventus volverá a partir del 3-5-2 mañana en casa del Genoa, como hizo el domingo en su visita al Lecce, que se saldó con victoria. Independientemente de cómo se haya decidido, y damos crédito a las palabras de Luciano Spalletti, según el cual «los futbolistas son serios y no les faltaría al respeto» pidiendo un cambio de sistema, lo cierto es que también Spalletti, que ha estado a la vanguardia del (buen) fútbol ofensivo durante gran parte de su carrera como entrenador, en esta fase delicada de una temporada delicada prefiere seguir protegiéndose un poco más.





No se trata exactamente de «lo primero es no encajar», pero casi, porque los fantasmas y el frío de la noche del 0-3 ante la Lazio aún están demasiado presentes como para pensar en otra cosa que no sea salir con cinco defensas de oficio desde el primer minuto. Con toda probabilidad serán Gatti-Bremer-Lucumi en el centro, con Kalulu y Cambiaso por las bandas.