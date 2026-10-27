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spalletti juve cmgetty
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Es la Juventus de los cinco defensas: los jugadores creativos solo tienen 20 minutos. He aquí por qué

Juventus
L. Spalletti
Serie A

También en Génova, como en Lecce, Spalletti volverá a utilizar el 3-5-2, que con pequeños ajustes puede convertirse en un 3-4-2-1.

La Juventus volverá a partir del 3-5-2 mañana en casa del Genoa, como hizo el domingo en su visita al Lecce, que se saldó con victoria. Independientemente de cómo se haya decidido, y damos crédito a las palabras de Luciano Spalletti, según el cual «los futbolistas son serios y no les faltaría al respeto» pidiendo un cambio de sistema, lo cierto es que también Spalletti, que ha estado a la vanguardia del (buen) fútbol ofensivo durante gran parte de su carrera como entrenador, en esta fase delicada de una temporada delicada prefiere seguir protegiéndose un poco más.


No se trata exactamente de «lo primero es no encajar», pero casi, porque los fantasmas y el frío de la noche del 0-3 ante la Lazio aún están demasiado presentes como para pensar en otra cosa que no sea salir con cinco defensas de oficio desde el primer minuto. Con toda probabilidad serán Gatti-Bremer-Lucumi en el centro, con Kalulu y Cambiaso por las bandas.

  • LAS PEQUEÑAS ROTACIONES

    ¿Y después? ¿Cómo podrá cambiar la Juventus durante el partido? Spalletti lo explica así en la rueda de prensa previa, tomando como ejemplo a Kerim Alajbegovic: «¿Cómo puede entrar el bosnio en la rotación del 3-5-2? Es una cuestión pertinente, porque el 3-5-2 parte en cierta medida de la valoración de los jugadores y, naturalmente, no nos hace olvidar la composición de nuestra plantilla. No hay que perjudicar a quienes tienen características diferentes, porque basta un cambio mínimo de posición para que se convierta en un 3-4-2-1.En las dos posiciones por detrás del delantero pueden jugar todos. Eso también se puede hacer con Kolo Muani, que puede ocupar ese medio espacio y jugar más como mediapunta o más como delantero por fuera. Alajbegovic es uno de esos jugadores».


  • LOS 20 MINUTOS

    Así pues, se puede empezar de una manera y terminar de otra, pero sin cambios radicales (nada de defensa de cuatro, por ejemplo), con pequeños ajustes o «rotaciones mínimas», como las llama Spalletti. Y, en este sentido, será fundamental la aportación de quienes entren desde el banquillo. De nuevo, Spalletti: «Ahí arriba se puede cambiar algo. Sobre todo teniendo en cuenta los cinco cambios. Es fácil identificar a los 16 que jugarán; lo importante es saber cómo disputarán sus 20 minutos los jugadores que entren».

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