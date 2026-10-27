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spalletti juve cmgetty
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Es la Juventus de los cinco defensas: los futbolistas creativos solo tienen 20 minutos, esta es la razón

Juventus
L. Spalletti
Serie A

También en Génova, como en Lecce, Spalletti volverá a utilizar el 3-5-2, que con pequeñas variaciones puede convertirse en un 3-4-2-1.

La Juventus volverá a partir de un 3-5-2 mañana en casa del Genoa, como hizo el domingo en su victoriosa visita al Lecce. Independientemente de cómo se haya tomado la decisión, y damos crédito a las palabras de Luciano Spalletti, según el cual «los futbolistas son serios y no les faltaría al respeto» al pedir un cambio de sistema, al margen de eso, decíamos, incluso Spalletti, que ha estado a la vanguardia del (buen) fútbol ofensivo durante gran parte de su carrera como entrenador, prefiere protegerse un poco más en esta fase delicada de una temporada delicada.


No estamos en el «ante todo, no encajar», pero casi, porque los fantasmas y el frío de la noche del 0-3 ante la Lazio siguen demasiado presentes como para pensar en otra cosa que no sea salir con cinco defensas de oficio desde el primer minuto, que con toda probabilidad serán Gatti-Bremer-Lucumi por el centro, y Kalulu y Cambiaso por las bandas.

  • LAS PEQUEÑAS ROTACIONES

    ¿Y después? ¿Y después cómo puede cambiar la Juventus durante el partido? Spalletti lo explica así en la rueda de prensa previa, tomando como punto de partida a Kerim Alajbegovic: «¿Cómo puede entrar el bosnio en las rotaciones del 3-5-2? Es una cuestión pertinente, porque el 3-5-2 parte en cierta medida de la valoración de los futbolistas y, naturalmente, no nos hace olvidar la composición de nuestra plantilla. Hay que evitar perjudicar a quienes tienen características diferentes, porque basta un mínimo cambio de posición para que se convierta en un 3-4-2-1.En las dos posiciones por detrás del delantero pueden jugar todos. Esto también se puede hacer con Kolo Muani, que puede ocupar ese espacio intermedio y actuar más como mediapunta o más como delantero por fuera. Alajbegovic es uno de esos futbolistas».


  • LOS 20 MINUTOS

    Se empieza de una manera y se puede terminar de otra, pero sin cambios radicales (nada de defensa de cuatro, por ejemplo), con pequeños ajustes, o «rotaciones muy pequeñas», como las llama Spalletti. Y, en este sentido, será fundamental la aportación de quienes entren desde el banquillo. De nuevo, Spalletti: «Arriba es posible cambiar algo. Sobre todo teniendo en cuenta los 5 cambios. Es fácil identificar a los 16 que jugarán; lo importante es ver cómo disputarán sus 20 minutos los que entren desde el banquillo».


    En otras palabras: primero se protege y no se arriesga; después, en el tramo final del partido, se intenta marcar la diferencia recurriendo a la calidad técnica de un banquillo que el Genoa de De Rossi («el brazo armado» de Spalletti en la Roma) no se puede permitir.

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