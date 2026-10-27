La Juventus volverá a partir de un 3-5-2 mañana en casa del Genoa, como hizo el domingo en su victoriosa visita al Lecce. Independientemente de cómo se haya tomado la decisión, y damos crédito a las palabras de Luciano Spalletti, según el cual «los futbolistas son serios y no les faltaría al respeto» al pedir un cambio de sistema, al margen de eso, decíamos, incluso Spalletti, que ha estado a la vanguardia del (buen) fútbol ofensivo durante gran parte de su carrera como entrenador, prefiere protegerse un poco más en esta fase delicada de una temporada delicada.





No estamos en el «ante todo, no encajar», pero casi, porque los fantasmas y el frío de la noche del 0-3 ante la Lazio siguen demasiado presentes como para pensar en otra cosa que no sea salir con cinco defensas de oficio desde el primer minuto, que con toda probabilidad serán Gatti-Bremer-Lucumi por el centro, y Kalulu y Cambiaso por las bandas.