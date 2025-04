¿Es Kylian Mbappé gafe en la Champions League? La eliminación del Real Madrid sugiere que el delantero Galáctico no es capaz de liderar a un equipo hacia la gloria europea, ¡solo pregúntenle al PSG!

Real Madrid vs Arsenal

Aún se duda si el francés es el adecuado para liderar a los Blancos tras su última ausencia en el escenario más importante.

El verano pasado, el mejor jugador del mundo se unió al mejor equipo del mundo. O al menos, eso pensó el Real Madrid cuando firmaron a Kylian Mbappé en una transferencia gratuita tras su salida del Paris Saint-Germain.

Sin duda, fue una gran jugada de poder del Real después de su doble éxito en la Champions League y La Liga en 2023-24, y en papel, parecía que agregar a Mbappé a un ataque que ya contaba con Vinicius Jr, Rodrygo y Jude Bellingham era casi injusto. La expectativa estaba clara: Mbappé lideraría al Madrid en su próxima era dinástica.

Comencemos dando a Mbappé el crédito que merece: el último 'Galáctico' del Real ha marcado 32 goles en 49 apariciones en su temporada de debut, lo cual es una cantidad impresionante según cualquier estándar. También ha logrado dos 'hat-tricks', incluyendo en una victoria 3-1 sobre los campeones de la Premier League, el Manchester City, en los playoffs de eliminación directa de la Champions League que brevemente hizo creer a todos que los Blancos arrasarían hacia su 16ª corona europea.

Pero ese hito ahora está fuera del alcance del Real. Arsenal realizó una de las grandes sorpresas de la competición para eliminar a los campeones en la etapa de cuartos de final, con el equipo de Carlo Ancelotti mostrando ser una sombra del equipo conquistador que fueron la temporada anterior.

Eso se debe en parte a que el Mbappé que intimidó al City no apareció en ninguno de los partidos contra los Gunners. Los madridistas quedaron frustrados con su talismán No.9, pero cualquiera que haya visto al PSG en las últimas siete temporadas no se sorprendería; Mbappé está convirtiéndose en gafe para ganar la Champions League, y el Madrid podría no levantar el trofeo de nuevo si continúan depositando todas sus esperanzas en el joven de 25 años.