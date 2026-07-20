Desde su llegada en 2018, Scaloni ha llevado a Argentina a un éxito constante.

Antes de su llegada, Argentina llevaba 28 años sin títulos masculinos, pero en solo tres años ganó la Copa América 2021. Luego, con un sistema que potenció a Lionel Messi, rompió una sequía de 36 años y conquistó el Mundial 2022 al vencer a la Francia de Kylian Mbappé en una final dramática. En 2024 la Albiceleste sumó otra Copa América en Estados Unidos.

«Este lugar es maravilloso. Es un lugar de ensueño», declaró Scaloni el domingo al reflexionar sobre su etapa con Argentina. «Nunca nos hubiéramos imaginado [todos los trofeos ganados], ni yo ni mi cuerpo técnico».

Sin embargo, admitió que repetir esos logros y cumplir con las expectativas podría ser muy difícil en el próximo ciclo.

«Para seguir adelante se necesitan muchas cosas; es muy difícil volver a recrear eso», dijo conteniendo las lágrimas. «Intentamos hasta el último minuto darlo todo en la final. Creo que es justo que me tome un tiempo para reflexionar».

Poco después abandonó la rueda de prensa, disculpándose con los medios, y al salir recibió un cálido aplauso de la prensa argentina.