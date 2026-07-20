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«Es justo que me tome mi tiempo para pensarlo bien»: el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, rompe a llorar al hablar sobre el futuro de la selección nacional
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«Este es un lugar de ensueño»
Desde su llegada en 2018, Scaloni ha llevado a Argentina a un éxito constante.
Antes de su llegada, Argentina llevaba 28 años sin títulos masculinos, pero en solo tres años ganó la Copa América 2021. Luego, con un sistema que potenció a Lionel Messi, rompió una sequía de 36 años y conquistó el Mundial 2022 al vencer a la Francia de Kylian Mbappé en una final dramática. En 2024 la Albiceleste sumó otra Copa América en Estados Unidos.
«Este lugar es maravilloso. Es un lugar de ensueño», declaró Scaloni el domingo al reflexionar sobre su etapa con Argentina. «Nunca nos hubiéramos imaginado [todos los trofeos ganados], ni yo ni mi cuerpo técnico».
Sin embargo, admitió que repetir esos logros y cumplir con las expectativas podría ser muy difícil en el próximo ciclo.
«Para seguir adelante se necesitan muchas cosas; es muy difícil volver a recrear eso», dijo conteniendo las lágrimas. «Intentamos hasta el último minuto darlo todo en la final. Creo que es justo que me tome un tiempo para reflexionar».
Poco después abandonó la rueda de prensa, disculpándose con los medios, y al salir recibió un cálido aplauso de la prensa argentina.
- Bildbyran
«Sé lo que quiero hacer»
Antes de dejar la rueda de prensa, Scaloni confirmó que hablará con Tapia y que ya tiene casi tomada su decisión. Aseguró que se quedará hasta el final de su contrato, en diciembre de 2026.
«Hablaré con el presidente. Cumpliré mi contrato hasta el final. Sé lo que quiero hacer. Necesito reflexionar. No sé si algo tan grande se pueda repetir», afirmó.
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«Lloré a más no poder»
Argentina perdió 1-0 ante España en la final del Mundial. El equipo de Scaloni no remató a puerta hasta el 105′ y reconoció que el partido fue muy igualado pese a la ventaja estadística de España en ataque.
«Estamos enormemente agradecidos a nuestra afición. Llegamos al final de un partido muy abierto. Estuvimos muy cerca. Gracias a mis jugadores y a todos los que nos ayudaron», afirmó.
Aunque las cámaras se centraron en la emotiva reacción de Messi tras perder la oportunidad de ganar su segundo Mundial, Scaloni reconoció la decepción del grupo.
«Ya lloré a lágrima viva en el vestuario», admitió. «Estoy agradecido a este grupo; han sido unos guerreros».
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Reflexiones sobre Messi
Messi podría haber jugado su último Mundial a los 39 años, y Scaloni se mostró muy agradecido por los ocho años que compartieron.
«Es el mejor futbolista de la historia. Ha sido increíble», afirmó Scaloni.
Como Argentina no marcó en el último partido, Messi quedó segundo en la lucha por la Bota de Oro, con ocho goles, por detrás de los diez de Mbappé. Aun así, el argentino terminó como uno de los mejores del torneo, con cuatro asistencias en ocho partidos.
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