Alonso ha salido al paso de la continua especulación sobre Fernandez e insistió en que el centrocampista está totalmente comprometido con la causa en Stamford Bridge. El internacional argentino, que fichó por el Chelsea por 107 millones de libras en 2023, ha sido objeto de intensos rumores de traspaso durante todo el mercado de verano, con el Manchester City valorando supuestamente un movimiento por el exjugador del Benfica.

En su rueda de prensa previa al partido, antes del estreno del Chelsea en la Premier League contra el Fulham el lunes, Alonso fue claro sobre la situación del jugador. «Enzo es jugador del Chelsea», dijo Alonso a los periodistas. «Es un jugador top, top. Está entrenando muy bien desde que empezó hace 10 días con el equipo, muy integrado. Estamos contentos con él y se está preparando para el lunes».