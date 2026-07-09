Tras la dimisión de Julian Nagelsmann, quien renunció tras la eliminación de Alemania ante Paraguay en los dieciseisavos del Mundial, la DFB anunció que negociará con Klopp para ser seleccionador.

El técnico de 59 años ya había insinuado que aceptaría el cargo. Sin embargo, su contrato con Red Bull como director de fútbol global, vigente hasta 2029, podría obligar a la DFB a pagar por primera vez una indemnización por rescisión.

Lahm advierte que no se debe actuar de forma precipitada ni culpar solo a Nagelsmann y su equipo de la eliminación. «La selección es el equipo más importante del país y la opinión pública necesita explicaciones. La DFB debe analizar con calma y elegir al candidato adecuado; no basta valorar solo los cuatro partidos del Mundial 2026», concluye el campeón del mundo en 2014.