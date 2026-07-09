«Ya se verá si es la solución ideal. Para mí sería mucho más importante hacer primero un análisis de las siguientes preguntas: ¿En qué hemos fracasado en tantos torneos? ¿Cuál es el problema?», escribió Lahm en su columna para la revista «kicker».
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¿Es Jürgen Klopp la «solución ideal» como nuevo seleccionador alemán? Un exjugador de la selección duda
Tras la dimisión de Julian Nagelsmann, quien renunció tras la eliminación de Alemania ante Paraguay en los dieciseisavos del Mundial, la DFB anunció que negociará con Klopp para ser seleccionador.
El técnico de 59 años ya había insinuado que aceptaría el cargo. Sin embargo, su contrato con Red Bull como director de fútbol global, vigente hasta 2029, podría obligar a la DFB a pagar por primera vez una indemnización por rescisión.
Lahm advierte que no se debe actuar de forma precipitada ni culpar solo a Nagelsmann y su equipo de la eliminación. «La selección es el equipo más importante del país y la opinión pública necesita explicaciones. La DFB debe analizar con calma y elegir al candidato adecuado; no basta valorar solo los cuatro partidos del Mundial 2026», concluye el campeón del mundo en 2014.
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¿Klopp como nuevo seleccionador alemán? Lahm: «Puede generar un ambiente de optimismo»
No obstante, Klopp podría «generar un ambiente de renacimiento» que la selección alemana necesita tras las últimas decepciones. «Lo ha conseguido en todas partes. Sus equipos eran uniones sólidas, y la gente los veía con entusiasmo. Pero no solo tiene que cambiar algo en el puesto de entrenador, sino en toda nuestra filosofía futbolística. Eso es lo más importante», explicó Lahm.
En este sentido, la confirmación de que Rudi Völler seguirá en su cargo también es una buena señal. A Lahm no le parece «mal, en principio,» continuar la colaboración con el director deportivo de la DFB. «No hace falta cambiar algo en todos los puestos. Tiene mucha experiencia. La clave es cómo se relacionen. Un entrenador necesita un interlocutor con el que discutir y obtener otros puntos de vista».
Völler confirmó el lunes que cumplirá su contrato, vigente hasta después de la Eurocopa 2028. «No habría sido ningún problema marcharme, pero esto me importa demasiado. Me gusta y seguiré ayudando a mi manera», afirmó Völler en una entrevista conjunta con kicker, Funke Mediengruppe, Frankfurter Rundschau, Süddeutscher Zeitung, ARD y Bild.
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