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¿Es Jeremy Jacquet un clon de William Saliba? El Liverpool consiguió a una futura «superestrella» por 60 millones de libras, mientras Danny Murphy le dice al defensa francés cuál es la «mayor cualidad» que debe aprender
El Liverpool gastó mucho para hacerse con el potencial de Jacquet
En Anfield detectaron ese potencial hace ya algún tiempo, y en febrero se acordó con el Rennes un paquete de traspaso de 60 millones de libras (80 millones de dólares). Jacquet permaneció en su país antes de poner rumbo a Merseyside en verano.
Se ha integrado sin problemas en los planes de Andoni Iraola. Se había planteado alguna que otra duda sobre cómo rendiría defensivamente el Liverpool esta temporada tras perder a Andy Robertson e Ibrahima Konate al quedar libres.
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El francés brilla junto al capitán del club, Van Dijk
Jacquet ha ayudado a disipar cualquier temor al respecto, con una serie de actuaciones seguras junto al capitán del club, Virgil van Dijk. En el maestro neerlandés, el internacional sub-21 francés tiene al mejor mentor posible a su disposición.
No es que parezca necesitar demasiadas instrucciones ni formación, ya que está afrontando de frente los muchos desafíos que plantea la vida en la élite del fútbol inglés. Se ha mostrado fuerte en los duelos, sereno con el balón y capaz de sacar pases desde atrás.
¿Puede Jacquet alcanzar el nivel de la estrella del Arsenal Saliba?
Jacquet parece estar hecho de un molde similar al de la estrella del Arsenal Saliba, y el excentrocampista del Liverpool Murphy, que hablaba en asociación con Snabbare, dijo a GOAL cuando se le planteó esa comparación: «Es difícil no ilusionarse cuando ves lo bueno que es y la elegancia que tiene con el balón al salir con él.
«Creo que todavía nos falta verle en defensa durante un periodo de tiempo. Parece tener todos los atributos para ser un jugador maravilloso, pero, sobre todo en el puesto de central, creo que la mayor cualidad que aprendes es la toma de decisiones. Puedes tener todas las cualidades del mundo, pero si tu toma de decisiones no es buena, puedes seguir pareciendo vulnerable.
«Así que, ahora mismo, todavía tiene algo de trabajo por hacer para convencerme de esa comparación con Saliba, por así decirlo, pero el potencial desde luego está ahí. Y como cualquier buen defensa joven, necesitas ayuda a tu alrededor.
«No creo que, especialmente ahora mismo, la situación de los laterales en el Liverpool esté ayudando a los centrales porque, aunque [Ronald] Araujo ha llegado y les ha dado un poco más de estabilidad, siguen pareciendo algo vulnerables por momentos: el Fulham tuvo bastantes ocasiones, el Atlético las tuvo, el Forest las tuvo. Así que creo que va a tener sus altibajos esta temporada, al igual que el equipo. Pero sí, parece que puede llegar a ser una auténtica superestrella para el equipo.
«Creo que a veces encumbramos a los jugadores muy rápido en lugar de analizarlos durante una temporada y ver realmente de qué están hechos cuando llegan los meses de invierno y aparecen los partidos difíciles, cuando estás cansado y cuando los jugadores que tienes a tu alrededor... puede haber un tramo de la temporada en el que Van Dijk no esté a su lado y entonces veremos un poco más sobre él. Así que esas son las pequeñas pruebas que le esperan».
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Partidos del Liverpool 2026-27: rumbo a Bournemouth
Jacquet ha contribuido a dejar la portería a cero en dos ocasiones esta temporada, ante el Ipswich y el Fulham, pero el Liverpool todavía no ha rendido a pleno rendimiento como colectivo. Eso, pese a mantenerse invicto en seis partidos en todas las competiciones.
Este fin de semana volverá a jugar fuera de casa, con una visita al Bournemouth, el antiguo equipo de Iraola, y el Liverpool espera que su unidad defensiva proporcione los cimientos sobre los que construir una actuación ganadora.
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