Sepp Maier's 80th Birthday Special Exhibition OpeningGetty Images Sport

«¡Es inmoral!» - La leyenda del Bayern de Múnich exige reformas para poner fin a la «influencia escandalosa» que los agentes ejercen sobre los jugadores

La leyenda del Bayern de Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, ha lanzado un duro ataque contra el estado actual del fútbol, calificando los pagos a los representantes de los jugadores de «inmorales» y pidiendo reformas globales urgentes. El exdirector general del gigante alemán es el último peso pesado en pronunciarse contra el creciente poder de los intermediarios, tras críticas similares por parte de Matthias Sammer y Uli Hoeness. Rummenigge advirtió de que el deporte está entrando en un terreno peligroso en el que las exigencias económicas de los agentes y la consiguiente explosión salarial se están volviendo imposibles de justificar o incluso de comprender para el aficionado medio.

    El septuagenario, que sigue siendo una figura muy influyente en el Allianz Arena, expresó su preocupación durante una entrevista con la FIFA. Rummenigge cree que la trayectoria actual es insostenible y amenaza los cimientos mismos del juego. 

    «Necesitamos reformas porque no puede seguir así, dada la evolución que estamos viendo, también en el ámbito financiero», explicó. «Cada vez dependemos más de los agentes, que ejercen una influencia escandalosa sobre los jugadores. Ahora tenemos pagos a los agentes en los gastos de traspaso que, en mi opinión, son inmorales».

    La carrera por el talento de élite

    La crítica de Rummenigge llega tras la declaración de guerra a los agentes por parte del presidente honorario del Bayern, Uli Hoeness. Rummenigge describió un entorno desesperado en el que los equipos están perdiendo su sentido de la responsabilidad fiscal en pleno mercado de fichajes. Según la leyenda del Bayern, los clubes se han visto atrapados en un ciclo autodestructivo para asegurarse de no perder a las estrellas más codiciadas del mundo, sin importarles las consecuencias financieras a largo plazo o las implicaciones éticas de los acuerdos en cuestión.

    El exinternacional de Alemania Occidental utilizó una vívida metáfora para describir el estado actual del mercado de fichajes. «Y los clubes están obviamente dispuestos a hacer todo lo posible para que, al final, consigan los jugadores que se les exigen o con los que creen que pueden jugar un fútbol de calidad y exitoso», explicó Rummenigge. Calificó esta frenética competencia como una «carrera de ratas», pero insistió en que la responsabilidad de intervenir recae en los organismos reguladores: «Pero debemos encontrar soluciones».

    No son solo los intermediarios los que despiertan la ira de Rummenigge; los salarios astronómicos que se pagan a los propios jugadores también están bajo su lupa. Con la economía mundial enfrentándose a diversas presiones, el icono del Bayern cree que el fútbol corre el riesgo de aislar a su base de aficionados al normalizar salarios que no guardan relación con la realidad del aficionado medio. Teme que la desconexión entre las estrellas del campo y los aficionados de las gradas sea cada vez mayor con cada ventana de fichajes que pasa.

    El septuagenario advirtió que el deporte está llegando a un límite en el que las cifras involucradas simplemente no pueden justificarse ante el público. «Estamos entrando en esferas cada vez más altas que ya nadie entiende», admitió Rummenigge, reflexionando sobre la tendencia al alza de los salarios. «Llegado un punto, esto ya no se puede explicar a la gente. En el fútbol tenemos que tener cuidado de no apretar demasiado la tuerca».

  • RB Leipzig v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    ¿Qué le depara el futuro al Bayern de Múnich?

    Los aficionados al fútbol de todo el mundo centrarán su atención este sábado en un apasionante enfrentamiento en lo más alto de la tabla y en un decisivo Der Klassiker entre el gigante bávaro Bayern y su anfitrión, el Borussia Dortmund. El actual campeón afronta este partido fuera de casa, en el que hay mucho en juego, cómodamente situado en lo más alto de la tabla con 60 puntos, mientras que el Dortmund le pisa los talones desde la segunda posición con 52 puntos.

