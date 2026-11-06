¿Es inevitable el final de la etapa de Russell Martin en el Leicester? Un exdelantero del club insta al polémico exentrenador del Rangers a cambiar su forma de actuar ante el malestar de la afición
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El Leicester sufrió dos descensos consecutivos
No todo el mundo en las Midlands Orientales estaba convencido de que se hubiera encontrado al hombre adecuado para frenar una preocupante caída de categoría en categoría cuando se le entregó el mando a Martin a mediados de junio. Por entonces, el Leicester aún trataba de recuperarse tras pasar de la Premier League a la League One en dos campañas de descenso para olvidar.
Hacía falta encontrar inspiración para detener la caída y recuperar el impulso. Se encomendó la tarea de dirigir ese proceso a un hombre con amplia experiencia en la EFL.
Sin embargo, Martin seguía bajo la sombra de su desastrosa etapa de 17 partidos al frente del Rangers, uno de los grandes de la Premiership escocesa. También había perdido el favor de los aficionados al negarse a retocar su planteamiento táctico en el Southampton, donde el salto a la Premier League resultó difícil de gestionar en St Mary's.
Los aficionados del Leicester City han expresado su frustración
El Leicester arrancó con mal pie la temporada 2026-27, con solo dos victorias en sus seis primeros partidos entre todas las competiciones. Una humillante derrota por 4-0 en casa ante el Oxford United hizo que pronto aumentara la presión sobre Martin.
La irregularidad ha seguido siendo un problema: solo ha encadenado dos victorias consecutivas una vez en la tercera categoría, y siguen las dudas sobre si quien dirige al equipo es la mejor opción. La asistencia a los partidos en casa disminuye mientras los aficionados, frustrados, dejan claro su malestar.
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¿Está Martin destinado a fracasar sin el apoyo de la afición?
Preguntado por si Martin está condenado al fracaso, ya que normalmente solo hay un desenlace cuando la afición se vuelve en contra, el exdelantero del Leicester Beckford, que habló en colaboración con FreeBets, donde se encuentran las mejores casas de apuestas del Reino Unido, declaró a GOAL: «A menudo es así, salvo que consigas buenos resultados. El Leicester se encuentra ahora mismo en una situación un tanto extraña. Digo ahora mismo, pero el Leicester lleva un par de años atravesando una situación realmente mala.
»Lo que hay que hacer, y no quiero hablar en contra de Russell Martin, porque solo puedo imaginar lo difícil que es cualquier trabajo de entrenador, y más aún en un club tan grande como el Leicester, especialmente después de descender un par de categorías y con tantas cosas en contra, es mantener a la afición de tu lado. Escuchar a los aficionados, escuchar lo que piden, escuchar lo que reclaman a gritos.
»En el momento en que vas en contra de ellos, básicamente les estás diciendo: “No me importáis, no me importa lo que pensáis”. Sea o no eso lo que él piensa, esa es la impresión que se tiene desde fuera. Si tienes una forma de jugar, y él tiene sin duda un ADN muy definido en cuanto a cómo quiere que jueguen sus equipos, a veces no funciona».
¿Necesita Martin retocar su planteamiento?
Preguntado también si ese es el mayor problema al que se enfrenta Martin, su reticencia a abandonar el plan A, Beckford añadió: «Sí, y hasta cierto punto es bastante admirable. Pero también resulta muy preocupante si tú y tus aficionados estáis viendo algo que todo el mundo sabe que no funciona y tú sigues insistiendo en ello. Esa es la definición de locura, en realidad.
«Me gustaría verle hacer justo lo contrario, dejar de lado todo lo que ha mostrado al mundo del fútbol en los últimos cuatro o cinco años y cambiarlo todo. Por ejemplo, dejar de sacar el balón jugado desde atrás. Nada de tiki-taka. Jugar en largo. O enviar el balón a los jugadores de banda para que pongan centros, mantener la defensa bien cerrada y jugar con disciplina en el centro del campo.
«Eso es lo que quieren ver los aficionados. Quieren ver algo diferente porque saben que lo que han presenciado no ha funcionado. Es muy frustrante. En los primeros cinco minutos de los partidos, basta con escuchar al público: empiezan los lamentos y las quejas cuando los jugadores siguen sacando el balón desde atrás. Aunque el rival esté presionando por todo el campo, se ve venir lo que va a pasar. Es inevitable. Me gustaría que cambiara las cosas aunque solo fuera un poco.
«Pero, insisto, el papel de un entrenador y el trabajo de un entrenador son de los más difíciles del fútbol, si no los más difíciles. Entiendo perfectamente que tiene una forma de jugar concreta y que quiere mantenerla. Pero espero, por su propio bien y por el del club, que sea capaz de hacer algo diferente y darle la vuelta a la situación. Porque ese club es demasiado grande para languidecer en la League One».
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Calendario del Leicester 2026-27: La FA Cup es su próxima cita
El Leicester ocupa actualmente el décimo puesto de la tercera categoría, a tres puntos de los puestos de playoff tras 13 jornadas. Aún tiene tiempo para pelear por el ascenso.
El viernes disputará la primera ronda de la Copa de Inglaterra con una visita al modesto Oxford City, de la National League North, donde será importante evitar que salte la sorpresa. El equipo de Martin no volverá a jugar en la League One hasta que visite al Huddersfield el 21 de noviembre.
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