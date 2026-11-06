Preguntado también si ese es el mayor problema al que se enfrenta Martin, su reticencia a abandonar el plan A, Beckford añadió: «Sí, y hasta cierto punto es bastante admirable. Pero también resulta muy preocupante si tú y tus aficionados estáis viendo algo que todo el mundo sabe que no funciona y tú sigues insistiendo en ello. Esa es la definición de locura, en realidad.

«Me gustaría verle hacer justo lo contrario, dejar de lado todo lo que ha mostrado al mundo del fútbol en los últimos cuatro o cinco años y cambiarlo todo. Por ejemplo, dejar de sacar el balón jugado desde atrás. Nada de tiki-taka. Jugar en largo. O enviar el balón a los jugadores de banda para que pongan centros, mantener la defensa bien cerrada y jugar con disciplina en el centro del campo.

«Eso es lo que quieren ver los aficionados. Quieren ver algo diferente porque saben que lo que han presenciado no ha funcionado. Es muy frustrante. En los primeros cinco minutos de los partidos, basta con escuchar al público: empiezan los lamentos y las quejas cuando los jugadores siguen sacando el balón desde atrás. Aunque el rival esté presionando por todo el campo, se ve venir lo que va a pasar. Es inevitable. Me gustaría que cambiara las cosas aunque solo fuera un poco.

«Pero, insisto, el papel de un entrenador y el trabajo de un entrenador son de los más difíciles del fútbol, si no los más difíciles. Entiendo perfectamente que tiene una forma de jugar concreta y que quiere mantenerla. Pero espero, por su propio bien y por el del club, que sea capaz de hacer algo diferente y darle la vuelta a la situación. Porque ese club es demasiado grande para languidecer en la League One».