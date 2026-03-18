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«Es increíble» - Mikel Arteta elogia al jugador estrella del Arsenal tras la victoria en la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen
Los Gunners demuestran su eficacia
El Arsenal ofreció una de sus actuaciones más dominantes de la temporada en Europa al imponerse por 2-0 al Leverkusen en el partido de vuelta, confirmando así su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones con un resultado global de 3-1. A pesar de que los comentarios previos al partido se centraban en la destreza de los Gunners a balón parado, fue la brillantez individual en el juego abierto lo que decidió la eliminatoria, ya que tanto Eze como Rice encontraron el camino del gol con magníficos disparos desde lejos. Esta actuación certera permitió al equipo de Arteta registrar 12 tiros a puerta, su mejor marca de la temporada, asegurando así un cómodo pase a los cuartos de final de la máxima competición europea.
- AFP
Arteta elogia a Raya, a quien califica de «increíble», tras su heroica actuación en los últimos minutos
En la rueda de prensa posterior al partido, Arteta no dudó en dedicar los elogios a su portero tras una espectacular parada en los últimos minutos a un disparo de Christian Kofane que mantuvo la portería a cero. Cuando se le preguntó si le alegraba ver intervenciones de ese tipo o si preferiría que su portero no tuviera que intervenir tan a menudo, Arteta se mostró pragmático sobre la necesidad de contar con un portero de élite. «Sí, pero no sé qué es lo que han creado de nuevo», comentó el español. «En dos partidos, la última vez fue a balón parado, y antes de eso un cabezazo, y hoy ha tenido una intervención. Ha hecho una parada increíble. Por eso está aquí. Tenemos que valorar al portero que tenemos porque es absolutamente increíble».
Racha histórica en cuartos de final
Esta victoria garantiza que el Arsenal haya alcanzado los cuartos de final de la Liga de Campeones por tercera temporada consecutiva, una hazaña que el club solo había logrado anteriormente entre 2007 y 2010. El resultado también puso de manifiesto una evolución táctica; marcar dos goles desde fuera del área en una eliminatoria es un logro poco habitual para los londinenses del norte, ya que solo se había producido una vez anteriormente, contra el Real Madrid en la temporada 2024-25.
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Lisboa se perfila tras un enfrentamiento nacional de alto riesgo
El Arsenal se prepara ahora para un esperado enfrentamiento de cuartos de final contra el Sporting de Lisboa, un partido en el que Viktor Gyökéris volverá a su antiguo feudo en un encuentro cargado de historia. Sin embargo, antes de reanudar su andadura europea, los hombres de Arteta se enfrentan este fin de semana a una «final de copa» nacional contra el Manchester City. Con el City aún convaleciente tras su propia eliminación continental, los Gunners tienen una oportunidad de oro para ejercer aún más presión en la lucha por el título.
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