Alvino Hanafi
Traducido por
«Es increíble»: Michael Owen dice al Man Utd que debería haber fichado a la estrella del Chelsea Joao Pedro por 60 millones de libras
Owen lamenta la oportunidad perdida del Manchester United
El exdelantero del Manchester United y del Liverpool Owen ha expresado su admiración por Pedro, al asegurar que el Manchester United debería haberse hecho con el fichaje del brasileño mucho antes de que se convirtiera en una estrella en Stamford Bridge.
Pedro, que se incorporó al Chelsea procedente del Brighton en una operación valorada en 60 millones de libras hace apenas doce meses, firmó una brillante campaña de debut pese a los problemas generales del club.
En declaraciones en The Good, The Bad & The Football podcast, Owen explicó: "Soy un gran admirador de Pedro, creo que es increíble. De hecho, el Manchester United debería haberlo fichado hace unos cuatro años, cuando estaba en el Watford. El United no tuvo a nadie arriba durante años y pensé: 'Ese Pedro', me encanta. Él, Morgan Rogers y Cole Palmer como tridente... fichajes extraños los de Danny Welbeck y Jordan Henderson, obviamente".
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Pronostican éxito para el Chelsea con Xabi Alonso al mando
Más allá de sus elogios a Pedro, Owen es increíblemente optimista sobre las perspectivas del Chelsea bajo la dirección del nuevo entrenador Xabi Alonso. Tras un decepcionante décimo puesto la temporada pasada, el Chelsea entra en una nueva era sin la distracción del fútbol europeo.
Owen trazó paralelismos entre la tarea actual de Alonso y su histórico éxito en la Bundesliga, donde transformó a un equipo en apuros en campeón. El comentarista afirmó: "Chelsea. Esto puede estar muy lejos de la realidad, pero no tienen competición europea en absoluto y ya se ve lo importante que eso ha sido a lo largo de los años. Fue brillante para el Manchester United el año pasado. Este entrenador [Alonso] hizo algo similar con un equipo que no partía como favorito en Alemania [Bayer Leverkusen], va a cambiar muchas cosas, han fichado bien".
El auge de Pedro y la rivalidad londinense
El impacto de Pedro en el Chelsea ha sido inmediato, con el versátil atacante marcando 20 goles en todas las competiciones la pasada temporada. Rápidamente se consolidó como el punto de referencia del ataque del Chelsea, por delante de otro fichaje veraniego, Liam Delap.
Al abordar la posibilidad de que el Chelsea sorprenda en la liga, Owen admitió que todavía hay aspectos por mejorar, pero sigue mostrándose muy optimista con su trayectoria general. Continuó: "Hay una gran incógnita con el portero, eso lo sé. Pero creo que ese equipo puede explotar. No tiene fútbol europeo en el que centrarse y hay buenos jugadores ahí. Creo que el Chelsea puede hacer una gran temporada".
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Mantener el estatus de «intocable»
Con siete años aún por delante en su contrato actual, Pedro está considerado como uno de los «intocables» dentro de la jerarquía del Chelsea. El rápido rechazo del club a los intentos del Arsenal, que según se informa llegaron a los 100 millones de euros, envía un mensaje claro sobre su importancia en los planes tácticos de Alonso.
Pedro ya había despertado anteriormente el interés de grandes potencias europeas como el Barcelona, lo que refuerza aún más la valoración de Owen de que el Manchester United dejó pasar una oportunidad por no actuar antes durante las etapas de desarrollo del jugador en el Watford y el Brighton.
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