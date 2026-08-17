El exdelantero del Manchester United y del Liverpool Owen ha expresado su admiración por Pedro, al asegurar que el Manchester United debería haberse hecho con el fichaje del brasileño mucho antes de que se convirtiera en una estrella en Stamford Bridge.

Pedro, que se incorporó al Chelsea procedente del Brighton en una operación valorada en 60 millones de libras hace apenas doce meses, firmó una brillante campaña de debut pese a los problemas generales del club.

En declaraciones en The Good, The Bad & The Football podcast, Owen explicó: "Soy un gran admirador de Pedro, creo que es increíble. De hecho, el Manchester United debería haberlo fichado hace unos cuatro años, cuando estaba en el Watford. El United no tuvo a nadie arriba durante años y pensé: 'Ese Pedro', me encanta. Él, Morgan Rogers y Cole Palmer como tridente... fichajes extraños los de Danny Welbeck y Jordan Henderson, obviamente".