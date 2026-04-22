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Kaylin Kyle Mic'd Up (04.22.2026)GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

«Es increíble lo lejos que ha llegado la Major League Soccer», afirma Kaylyn Kyle, de Apple TV, sobre los Vancouver Whitecaps, la selección canadiense de Jesse Marsch y el fichaje de Neymar por la MLS

Major League Soccer
Canada
Inter Miami CF
Vancouver Whitecaps
J. Marsch
FEATURES

En directo: Kaylyn Kyle analiza los equipos canadienses de la MLS, quién podría fichar el Inter Miami para sustituir a Javier Mascherano y por qué Neymar encajaría a la perfección en Norteamérica.

Kaylyn Kyle es canadiense y lo lleva con orgullo. La exestrella de la selección femenina, nacida cerca de Vancouver, admite su debilidad por los jugadores canadienses de la MLS. Hay un vínculo especial: los canadienses se unen y el fútbol local crece. Kyle se entregó por la generación anterior; ahora disfruta viendo los éxitos.

«Me he metido en líos muchas veces, y la verdad es que no me importa. Soy canadiense sin complejos. No me importa. Me encanta Vancouver. Crecí con los Vancouver Whitecaps», cuenta a GOAL.

Ahora es un gran momento para ser aficionado: los Whitecaps llegaron a la final de la MLS Cup el año pasado y estuvieron a un show de Lionel Messi de ganar un merecido trofeo. Habría sido un logro histórico para una franquicia que podría mudarse pronto. La buena noticia es que Vancouver vuelve a estar en la pelea y, quizá, aún mejor.

«Para mí, practican uno de los estilos de fútbol más bonitos de la Major League Soccer, porque saben jugar al contraataque. También tienen múltiples formas de construir el juego con diferentes jugadores. Están Andrés Cubas y Sebastian Berhalter, posiblemente dos de los mejores dobles pivotes de la liga. Aún no ha marcado, así que cuando lo haga será peligroso. Ryan Gauld se recupera de una lesión y Brian White se abre camino en la selección de Estados Unidos. Hay muchas incógnitas en torno al Vancouver», concluye.

La Conferencia Oeste, liderada por los Whitecaps, rebosa talento. El LAFC es fuerte, y los San Jose Earthquakes están en racha. Los líderes son sólidos y la zona media es muy competitiva. Kyle lo ve como algo positivo.

Además, se rumorea que Neymar podría llegar a la MLS y fichar por el FC Cincinnati, un giro interesante que, en opinión de Kyle, sería positivo. Neymar aún tiene mucho que ofrecer.

«Neymar tiene sentido en cualquier sitio. Creo que sus travesuras fuera del campo han restado protagonismo a Neymar como futbolista. Pero seamos sinceros: cuando Messi y Cristiano Ronaldo estaban en su mejor momento, en sus días en el Barcelona y el Real Madrid, Neymar estaba ahí. Se puede decir, y aún se puede decir, que es uno de los tres o cuatro mejores jugadores que ha dado Brasil, así de bueno es», añade.

Es un panorama frenético, y Kyle lo analiza cada semana para Apple TV. Hablamos de la MLS, el Mundial y Neymar en otra edición de Mic’d Up, la sección de GOAL donde analistas y comentaristas debaten el fútbol nacional e internacional.

NOTA: Esta entrevista se ha editado ligeramente para mayor brevedad y claridad.

  • Vancouver Whitecaps FC v Minnesota United FCGetty Images Sport

    LO QUE LLEVAMOS DE TEMPORADA EN LA MLS

    GOAL: ¿Qué opinas en general de la temporada de la MLS hasta ahora?

    KYLE: En temporadas recientes decíamos que la Conferencia Este era más difícil que la Oeste, con equipos más competitivos. Ese relato ha cambiado este año. Ahora el Oeste parece más competitivo, algo que no habíamos visto. Además, unos ocho o nueve equipos empiezan a distanciarse del resto gracias a sus grandes fichajes; tampoco habíamos visto eso antes en la Major League Soccer.

    GOAL: ¿ES ESO ALGO POSITIVO?

    Lo ves en la Premier League, en La Liga o en la Ligue 1: sabes dónde acabarán los equipos al final de la temporada. En la MLS, si intentas predecirlo, te vuelves loco. No sabes quién ganará cada dos semanas. Nos obligan a hacer esas locas predicciones de pretemporada y, aunque me divierten, también las odio.

    Además, la narrativa sobre la liga evoluciona: se han invertido unos 10 000 millones de dólares en infraestructuras específicas de fútbol en Norteamérica. Es un cambio radical desde la llegada de Don Garber, cuando solo había diez equipos; ahora hay estadios y campos de entrenamiento exclusivos para el fútbol. La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y las grandes selecciones entrenarán en estas instalaciones, porque son de primera categoría. Muchos jugadores que llegan comentan: «Madre mía, qué instalaciones tan bonitas». Es increíble lo lejos que ha llegado la MLS en solo tres décadas.

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  • Thomas Muller Vancouver Whitecaps 12062025(C)Getty Images

    SOBRE LOS EQUIPOS CANADIENSES DE LA MLS

    GOAL: ¿Qué opinas de las posibilidades de Vancouver este año? ¿Qué necesitan para dar el salto? Llegaron a la final de la copa el año pasado, pero ¿qué les falta?

    KYLE:Me he metido en líos tantas veces que ya no me importa. Soy canadiense sin complejos. Adoro Vancouver; crecí con los Vancouver Whitecaps.

    Ahora mismo no le falta mucho. En las dos últimas temporadas con Jesper Sorensen, los Whitecaps han adoptado una filosofía de juego clara. Con Vanni Sartini se sentaron las bases, pero faltaba algo.

    Con Sorensen han adoptado uno de los estilos más atractivos de la liga: pueden salir en largo o construir de varias formas con distintos jugadores. Andrés Cubas y Sebastián Berhalter forman una de las mejores parejas de pivotes. Aún no vemos el mejor nivel de Thomas Müller, lo cual resulta inquietante. Ryan Gauld, lesionado, aún no ha debutado. Además, Brian White se abre camino en la selección de Estados Unidos. Hay muchas incógnitas, pero también capacidad para vender jugadores sin perder equilibrio, algo notable.

    GOAL: En cuanto a Montreal, han despedido al entrenador y no hay mucho por lo que emocionarse. ¿Es solo descuido?

    KYLE: Guste o no, la afición del Montreal Impact —antes FC Montreal— es insuperable y levantó un estadio de fútbol impresionante. Lo siento por los aficionados, que siempre están en las buenas y en las malas. Ahora Vancouver gana, invierte y ficha a cracks como Thomas Müller. ¡Tuve que releer la noticia!

    Montréal nunca ha sido ese equipo, más allá de Nacho Piatti, que brilló en la MLS. No han sido emocionantes y suelen vender a sus jóvenes promesas. Es triste ver lo que pasa allí, porque podría ser increíble.

    Toronto, en cambio, falló con sus fichajes de jugadores franquicia y luego invirtió fuerte en Josh Sargent; ojalá rinda y marque cada semana, porque de lo contrario aún le faltan dos periodos de transferencias para ser competitivo en el Este.

    GOAL: Sobre Toronto, eso es interesante. Parece que en este momento solo se trata de una reconstrucción...

    ¿Cuántas veces puede ser “reconstrucción” en Toronto? Toronto gasta fuerte y me encanta su descaro: «La hemos fastidiado. Vamos a gastarnos 22 millones de dólares en Josh Sargent con extras. Podría llegar a los 27». Es una cifra de locos. ¿Creo que se han pasado con él? Sí, creo que podrían haber fichado a tres jugadores para cubrir las posiciones y construir el equipo.

  • Santos v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    SOBRE EL FICHAJE DE NEYMAR POR LA MLS

    GOAL: Hemos oído rumores sobre el posible fichaje de Neymar por el FC Cincinnati. ¿Tendría sentido que Neymar jugara en la MLS?

    KYLE: Sí.

    GOAL: ¿De verdad lo crees?

    Neymar tiene sentido en cualquier sitio. Sus problemas fuera del campo han opacado su talento, pero, seamos sinceros: cuando Messi y Cristiano Ronaldo estaban en su mejor momento, él les igualaba. Aún hoy figura entre los tres o cuatro mejores jugadores que ha dado Brasil. Ahora, en el Santos, está en forma y sano. No me sorprendería que Carlo Ancelotti lo convocara con Brasil; sería una tontería no hacerlo.

    GOAL: Parece que eso tiene que pasar...

    KYLE: Tiene que ser así. La última convocatoria de Brasil lo demuestra: sin él no hay nadie igual cuando está sano. Creo que será su último Mundial. Es su última oportunidad de dejarnos un buen recuerdo. No nos des excusas para pensar: “Se va al carnaval o a celebrar el cumpleaños de una hermana”. Danos al Neymar que siempre hemos admirado, porque es un jugador fantástico y muy bueno para el deporte.

  • Inter Miami CF v Austin FCGetty Images Sport

    SOBRE JAVIER MASCHERANO Y EL INTER DE MIAMI

    PREGUNTA: Si fueras Jorge Mas y David Beckham, ¿a quién nombrarías como próximo entrenador del Inter Miami?

    KYLE: Dame tres opciones y luego te doy mis dos candidatos.

    GOAL: Vamos con Xavi...

    KYLE: Fue lo primero que se me ocurrió.

    GOAL: Lionel Scaloni, después del Mundial.

    KYLE: Excelente opción. Sí, sé que muchos mencionan a Wilfried Nancy, pero creo que no encaja: su estilo de entrenamiento chocaría con las grandes personalidades del plantel. No es nada personal; es un técnico brillante, solo que ese cargo no es para él. En cambio, veo a Scaloni tras su paso por Argentina, sobre todo si tienen un buen Mundial.

  • Canada v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    SOBRE CANADÁ Y EL MUNDIAL

    GOAL: Dame tu pronóstico para la selección canadiense en el Mundial.

    KYLE: Creo que acabaremos primeros de grupo, luego jugaremos en Vancouver y pasaremos la ronda de los 32.

    GOAL: ¿Eso sería un éxito?

    KYLE: ¡Sí! Si no pasamos la fase de grupos, no nos lo merecemos. Ojalá terminemos primeros y luego nos toque un rival accesible en octavos. Para eso Alphonso Davies debe estar en forma y nosotros debemos empezar a marcar goles en juego abierto; dos tantos en siete partidos no basta.

    GOAL: Como continuación, ¿qué opinas de Jesse Marsch?

    Me encanta: es honesto, transparente; ha jugado y entrenado al máximo nivel, así que lo entiende. Es muy distinto cuando el técnico ha jugado al máximo nivel y llega a un grupo con mentalidad de “underdog”; él puede elevar al equipo. Quiere presionar alto, casi como los New York Red Bulls o el estilo Red Bull. Tenemos los jugadores para ello. Tenemos un equipo muy atlético, con juventud y experiencia. Ahora quiero ver si juega con cuatro o cinco defensas, y qué hace con Davies: ¿lateral, extremo o delantero? No tengo idea.