'¡Es inaceptable!' - El West Ham debería ser obligado a 'abandonar' el Estadio de Londres si descienden, dice ex estrella de la Premier League

West Ham puso fin a una racha de tres derrotas al obtener un admirable punto en su empate 2-2 con el Brighton and Hove Albion el martes por la noche.

Después de que el gol de apertura del capitán Jarrod Bowen fuera anulado por Danny Welbeck, el centrocampista de los Irons, Lucas Paqueta, volvió a poner a su equipo al frente desde el punto de penalti después de que se considerara que Lewis Dunk había tocado el balón con la mano dentro del área.

Sin embargo, West Ham fue nuevamente empatado cuando el defensor del Brighton, Joel Veltman, remató en el segundo palo tras un córner. Los anfitriones afirmaron que el portero Alphonse Areola fue faltado por Jan Paul van Hecke en la preparación del gol, pero los oficiales desestimaron sus apelaciones.

El resultado significa que el equipo de Nuno Espirito Santo no ha logrado ganar ninguno de sus últimos ocho partidos en la liga, perdiendo y empatando cuatro juegos cada uno. Y desde la Nuno’s appointment as Graham Potter’s successor a finales de septiembre, West Ham no ha logrado mantener su portería a cero en ninguno de sus 14 partidos de liga bajo la dirección del portugués.