«Es imposible no sentir nada por el Tottenham»: el seleccionador de EE. UU., Mauricio Pochettino, deja la puerta abierta a un regreso a los Spurs, pero insiste en que su prioridad sigue siendo el Mundial

Pochettino sigue siendo muy apreciado por su etapa en el Tottenham, donde llevó al club a la final de la Liga de Campeones de 2019 contra el Real Madrid. Durante su estancia allí, contribuyó a impulsar las carreras de varias leyendas de los Spurs, entre ellas Harry Kane, Son Heung-Min y Dele Alli.

El técnico de 54 años admite que sigue sintiendo un gran apego emocional por el club.

«Dada mi conexión con el Tottenham, es imposible no sentir nada por el Tottenham, por el club, por la gente que trabaja allí y por los aficionados. Esa fue una de las mejores experiencias de mi vida», afirmó.

Sin embargo, ahora que el puesto está vacante, Pochettino insiste en que su atención sigue centrada en el Mundial de este verano.

«En este momento, creo que estamos muy, muy centrados, totalmente centrados aquí en el Mundial», insistió. «Creo que todo el mundo sabe que estoy comprometido con la selección nacional. Creo que no tiene sentido hablar del futuro en este momento».

No obstante, no descarta volver en el futuro.

«Nunca digas nunca», dijo Pochettino. «En el fútbol, todo puede pasar».