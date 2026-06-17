El debate sobre el papel de Ronaldo en la selección ha seguido a Roberto Martínez y ahora alcanza su pico de cara al torneo de Norteamérica. Aunque sigue siendo el eje del ataque, Carvalhal sugiere dosificar al veterano para reservarlo para los partidos clave.

Al hablar de la rotación, Carvalhal declaró a Sky Sports: «El entrenador puede gestionar mejor a Cristiano. No debe jugar todos los minutos; debe estar fresco para el próximo partido. Quizá pueda jugar solo 60 o 70 minutos. Esa es la teoría. Pero es importante que Ronaldo lo entienda. En la práctica, si se siente en condiciones de jugar los 90 minutos en cada partido, entonces querrá ayudar al equipo a proclamarse campeón».