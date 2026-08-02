«Es importante para mí demostrar que estoy aquí»: Robert Lewandowski firma un doblete en su debut en casa con el Chicago Fire tras dos difíciles desplazamientos en la MLS

El internacional polaco se ha adaptado rápidamente a su nuevo entorno, tanto dentro del club como en la comunidad de Chicago en general. Su doblete del sábado le situó en un grupo selecto de la historia del club, al convertirse en apenas el cuarto jugador en marcar dos goles en su debut en casa con el Fire, junto a nombres como Frank Klopas, Andy Herron y su compatriota Tomasz Frankowski.

«Cada vez que voy a un club nuevo, espero el primer gol», dijo Lewandowski. «Para mí es importante demostrar que estoy aquí, marcar el gol y que ganemos el partido. Creo que eso hace que el siguiente paso sea un poco más fácil, para el equipo y también para mí».

«Estoy realmente feliz de estar aquí. Disfruto cada día: el estilo de vida, el club y la organización. Todo está realmente al máximo nivel. No puedo decir ni una sola mala palabra sobre el club, y estoy muy impresionado de que todo funcione muy bien, tanto dentro como fuera del campo».