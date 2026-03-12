Getty Images Sport
Traducido por
«¡Es ilegal!» Jon Obi Mikel afirma de forma sensacionalista que el Arsenal está «intentando hacer trampa» para ganar la Premier League
«¡Has gastado casi mil millones!».
Mikel no se contuvo durante su explosiva diatriba en talkSPORT, cuestionando la dirección táctica de los gigantes del norte de Londres dada su enorme inversión en fichajes. «Cuando veo jugar al Arsenal ahora mismo, dependen única y exclusivamente de los saques de esquina. Has gastado casi mil millones, Mikel Arteta... ¿Y me dices que la única forma de ganar partidos es a través de los saques de esquina? Es ridículo», afirmó.
- Getty Images Sport
Arteta acusado de reprimir a las estrellas creativas
Mikel cree que el talento creativo de la plantilla se está viendo reprimido, ya que Arteta se centra en las ganancias marginales para superar la línea. El Arsenal ha marcado 21 goles a balón parado esta temporada, la cifra más alta de la liga, y solo 35 de sus 100 goles en todas las competiciones han sido en jugadas abiertas. «La única razón por la que los aficionados del Arsenal no se quejan... es porque están en lo más alto de la liga», argumentó Mikel. «La creatividad que tienen, el potencial que tienen, todo eso se ha esfumado. Ya no lo vemos».
Reclamaciones por jugadas a balón parado «ilegales»
Mikel criticó la gestión de los rivales por parte del Arsenal durante los saques de esquina, describiéndola como «desesperada» por poner fin a su sequía de títulos de 22 años. «Lo que hacen durante las jugadas a balón parado, para mí, es ilegal. En primer lugar, están obstaculizando al portero y ahora empiezan a agarrar a los jugadores», continuó Mikel. «Cuando agarras a un jugador, cuando impides que salte, vi el partido contra el Chelsea cuando jugaron contra nosotros. Declan Rice estaba agarrando, no sé a quién, al lateral izquierdo, ¿cómo se llama [Jorrel Hato]?
«Lo agarraba para que no pudiera saltar. Y para mí, sí, para mí, ¿cómo es posible que el árbitro no lo vea? Incluso si el balón entra, ¿cómo es posible que el VAR no lo vea? Y para mí, la PGMOL, bueno, tienen que salir y tienen que hacerlo de inmediato, tienen que detener esto porque, si no lo detienen, todos los equipos van a empezar a hacerlo.
Y para mí, eso es ilegal. Eso es lo que quiero decir, que el Arsenal está intentando hacer trampa para ganar la Premier League. Están intentando hacer trampa para ganar la Premier League. Es un equipo que está desesperado por ganar la Premier League, porque saben que no la han ganado en los últimos 22 años, 23 años. Y ahora están tan desesperados que quieren hacer trampa para conseguirlo».
- Getty Images Sport
Una cuestión de legitimidad del campeonato
Mikel concluyó negándose a reconocer una posible victoria del Arsenal en la liga. «No los reconocería como ganadores. Porque, para mí, la forma en que están ganando los partidos es ilegal. Es ilegal. A menos que la Premier League, a partir de este fin de semana, ponga fin a eso. No queremos ver eso en el juego», añadió. Cuando se le preguntó si seguiría esas instrucciones tácticas, fue tajante: «No, no se puede, porque él [Arteta] gastó mil millones».
Anuncios