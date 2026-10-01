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Alvino Hanafi
Traducido por

«¡Es horrible quedarse fuera!»: Franco Mastantuono revela el dolor del Mundial tras su regreso con Argentina

Argentina
F. Mastantuono
Argentina vs Bolivia
Bolivia
Amistosos

El atacante de la Fiorentina Franco Mastantuono habló del dolor de quedarse fuera de la convocatoria de Argentina para el Mundial de 2026 tras su regreso internacional ante Bolivia. El jugador de 19 años expresó su gratitud al seleccionador Lionel Scaloni por darle libertad táctica en el inicio de un nuevo ciclo.

  • Mastantuono regresa mientras Argentina inicia un nuevo ciclo con una goleada ante Bolivia

    Según TyC Sports, el atacante de la Fiorentina Franco Mastantuono regresó con éxito a la selección argentina, firmando una actuación sobresaliente en la victoria por 4-0 ante Bolivia en un amistoso disputado en Córdoba. Los goles de Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero y Jose Lopez le dieron al equipo de Lionel Scaloni un cómodo triunfo en el estadio Mario Alberto Kempes.

    El partido fue el primero de Argentina tras el Mundial de 2026, marcando el inicio de un nuevo ciclo internacional.

    Mastantuono tuvo un papel destacado mientras Scaloni integraba talento emergente en la plantilla.

  • imago-sport-1084001023.jpgFotobaires

    El delantero se sincera sobre la decepción de quedarse fuera de la convocatoria para el Mundial

    Hablando después del pitido final, el exjugador de River Plate admitió el profundo dolor emocional que le causó quedarse fuera de la lista definitiva de 26 jugadores de Scaloni para el Mundial. A pesar de su decepción personal, Mastantuono apoyó a sus compañeros desde la distancia mientras Argentina hacía sentir orgullosa a la nación.

    El jugador de 19 años subrayó que su foco se ha desplazado por completo hacia asegurarse un papel permanente en la dinámica de la selección nacional.

    «Es duro quedarse fuera de la convocatoria para el Mundial, pero siempre estoy animando a mis compañeros y a Argentina para que les vaya bien», declaró Mastantuono. «Hicieron un Mundial increíble que hizo que todos los argentinos se sintieran orgullosos. Ahora estoy pensando en el inicio de un nuevo proceso, en el que me siento bien y en el que podría tener la oportunidad».

  • El fichaje por la Fiorentina revitaliza al atacante mientras Scaloni pide paciencia

    Mastantuono atribuyó su traspaso veraniego del Real Madrid a la Fiorentina a haber recuperado la confianza y la chispa sobre el césped. Agradeció a Scaloni que le diera total libertad para expresarse, un sentimiento compartido por el seleccionador, que pidió a los medios y a la afición que no ejerzan una presión injusta sobre jóvenes talentos como Mastantuono, Leonel Flores y Nico Paz.

    Scaloni destacó la necesidad de cuidar el crecimiento de los jóvenes jugadores de forma gradual para maximizar su potencial a largo plazo.

    «Me da mucha libertad para jugar y se lo agradezco», señaló Mastantuono. «Me he sentido genial desde que me fui a Italia y cambié un poco mi vida». Scaloni añadió: «Tenemos que cuidar a estos chicos porque esa es la única manera de que den frutos para nosotros. Tenemos que ir poco a poco con ellos».

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    Argentina se centra en la prueba ante Burkina Faso mientras continúa la serie en casa

    Mastantuono y sus compañeros completan su recuperación pospartido en Córdoba antes de preparar el segundo partido de su serie de tres encuentros en casa contra Burkina Faso. El equipo de Scaloni cerrará después la serie ante Benín.

    Bolivia se reagrupa para preparar sus próximos compromisos internacionales.

    Mastantuono aspira a mantener su sitio en ataque de cara a los próximos partidos.

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