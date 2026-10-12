El City mantuvo su pleno de victorias en el inicio de la temporada de la Premier League con una contundente victoria por 3-0 ante el Liverpool en Anfield el domingo. El partido estuvo muy igualado durante casi una hora, hasta que el equipo visitante se hizo con el control absoluto.

Enzo Maresca vio cómo a su equipo le costaba romper el empate durante una tensa primera parte en Merseyside. Sin embargo, un cambio táctico decisivo alteró por completo el rumbo del encuentro.

Doku fue el artífice del triunfo al sustituir a Iliman Ndiaye en el minuto 56. El extremo belga puso en apuros a la defensa del Liverpool desde el primer momento y aseguró que su equipo se marchara con los tres puntos.