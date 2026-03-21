Es hora de que Erling Haaland «mantenga los pies en la tierra»: el Manchester City necesita que su delantero estrella se deshaga de la etiqueta de «fallón en los partidos importantes» para tener alguna esperanza de vencer al Arsenal en la final de la Carabao Cup

No es solo la falta de goles o asistencias en Wembley lo que preocupa de cara a la final del domingo. Solo ha realizado nueve disparos en sus seis partidos, con apenas tres a puerta y uno al poste. La primera visita de Haaland a Wembley se produjo en la semifinal de la FA Cup de 2023 contra el Sheffield United y, a pesar de la enorme diferencia de calidad, no pudo participar en el partido, ya que Riyad Mahrez marcó todos los goles en la victoria por 3-0.

La final contra el Manchester United al mes siguiente fue mucho más reñida, pero Haaland tuvo un partido discreto y fue Ilkay Gündogan quien acaparó los titulares. Saboreó la derrota en Wembley por primera vez en la Community Shield de 2023, al ser sustituido durante el empate a 1-1 y no participar en la tanda de penaltis que ganaron los Gunners.

Se lesionó para la semifinal de la FA Cup de 2024 contra el Chelsea y luego tuvo otra actuación discreta en la final, en la que el United se vengó de su derrota del año anterior y dio la sorpresa. Haaland al menos vio puerta en el Community Shield contra el United en su siguiente partido, pero fue solo en la tanda de penaltis.

Se lesionó para la semifinal de la temporada pasada contra el Nottingham Forest, pero regresó a tiempo para la final contra el Crystal Palace.