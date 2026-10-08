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«Es hora de pasar página»: el técnico del Middlesbrough revela la disculpa privada del entrenador del Southampton, Eckert, por el escándalo del Spygate
Reconciliación personal en medio de una acción disciplinaria
Hellberg ha roto su silencio sobre las recientes medidas disciplinarias tomadas contra el técnico del Southampton, Eckert. Hablando antes del próximo duelo del Boro contra el Wolves, Hellberg confirmó que recibió hace meses una llamada telefónica privada de Eckert para abordar el incidente en el que el Southampton fue sorprendido grabando los entrenamientos del Middlesbrough.
El escándalo, que sacudió la Championship, culminó con la imposición por parte de la FA de una sanción suspendida de seis semanas y una multa de 28.000 £ a Eckert esta semana. Hellberg pareció dispuesto a dejar el asunto atrás y declaró: «No tiene nada que ver con nosotros [el veredicto]. Ya pasamos por todo eso. Sé que Tonda me llamó hace algunos meses y se disculpó, así que es hora de seguir adelante».
El técnico sueco subrayó su deseo de centrarse en el fútbol y no en los procedimientos legales que han eclipsado a la liga. «Los jueces ya han emitido su veredicto, así que eso depende de ellos. Para mí se trata de seguir adelante», afirmó.
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Eckert asume la responsabilidad por los errores
La polémica estalló después de que el Southampton fuera sorprendido grabando el entrenamiento del Middlesbrough antes del partido de ida de su semifinal del play-off en mayo. Posteriormente, el club admitió infracciones similares antes de los partidos contra el Oxford United y el Ipswich Town a principios de la temporada, lo que se tradujo en la descalificación del Southampton de los play-offs y en una deducción de cuatro puntos al inicio de esta campaña.
Antes del derbi de la costa sur de alto voltaje contra el Portsmouth en St. Mary's, el técnico del Southampton, Eckert, compareció ante los medios. Aunque la sanción suspendida permite al jugador de 33 años seguir en el banquillo para este partido crucial, reflexionó sobre el largo proceso legal y reconoció lo impredecible del desenlace. «Había una posibilidad bastante real de que el veredicto fuera en otra dirección. Después de tanto tiempo. Hemos tenido un veredicto de la EFL y ahora hemos tenido un veredicto [de la FA]. Lo que esperas no es necesariamente lo que acabas obteniendo, así que para mí se trata de volver a asumir la responsabilidad», comentó Eckert.
Consecuencias de la polémica del espionaje
A pesar de la deducción de puntos, el Southampton ocupa actualmente la 13.ª posición de la Championship con 10 puntos, tras haber sumado cuatro victorias y dos empates en lo que va de temporada.
Eckert sigue mostrándose inflexible en su postura de aceptar el castigo sin quejarse, incluso ante quienes creen que la FA debería haber sido más estricta. «He cometido un error y me corresponde asumir cualesquiera que sean las consecuencias», dijo, antes de añadir que no tenía «nada» que decir a los críticos que consideraban que la sanción suspendida era insuficiente dada la infracción de las normas.
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El foco vuelve al terreno de juego
A pesar de las distracciones fuera del campo, la directiva del Southampton ha mantenido su apoyo a Eckert mientras el equipo firma un inicio de temporada respetable. Sobre la base de esta estabilidad, el entrenador volverá pronto a dirigir a su equipo desde la banda en un duelo crucial, con el Southampton preparado para recibir al Middlesbrough el 27 de noviembre. Con la disculpa personal ya presentada y la investigación de la FA oficialmente cerrada, ambos clubes buscan ahora que los próximos titulares se generen únicamente por sus actuaciones sobre el terreno de juego durante lo que resta de campaña.
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