AFP
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«Es hora de decir basta»: el jefe de la UEFA, Aleksander Ceferin, exige la salida de Gianni Infantino en un brutal ataque al presidente de la FIFA
La guerra civil del fútbol se intensifica
Ceferin ha intensificado su campaña para apartar del poder a Infantino tras un duro discurso en la asamblea de la European Football Clubs (EFC) en Copenhague. La relación entre ambos dirigentes se rompió el mes pasado por una propuesta de la FIFA muy controvertida.
Según se informa, Infantino planeó vender una participación en las competiciones de la FIFA, incluida la Copa del Mundo, a inversores privados. Esta revelación desató de inmediato una amarga guerra civil en el fútbol mundial. La UEFA, respaldada por las confederaciones de Asia y Norteamérica, está exigiendo un cambio inmediato en el liderazgo. Mientras tanto, los organismos rectores de África y Sudamérica se han alineado firmemente con Infantino.
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El emperador desnudo de la FIFA
Dirigiéndose a altos ejecutivos de clubes, Ceferin utilizó el cuento de El traje nuevo del emperador para burlarse de Infantino. Despreció las recientes afirmaciones de transparencia de la FIFA, insistiendo en que unas palabras convenientes no pueden disfrazar una realidad incómoda.
«Quizá la moraleja de esta historia sea que unas palabras convenientes no pueden cambiar una realidad incómoda», dijo Ceferin, tal y como recoge The Athletic. «Ahora el fútbol mundial ha escuchado recientemente algunas palabras muy convenientes: desarrollo, democratización, consulta; palabras utilizadas, de hecho, para describir lo contrario.
«Vender parte del futuro del fútbol no se convierte en desarrollo porque digas que es desarrollo. Poner un hecho consumado delante de las asociaciones nacionales no se convierte en democratización porque lo llames democratización, por muy grande que sea el cheque. Y el secretismo no se convierte en consulta porque lo llames consulta».
Batallas judiciales y premios políticos
Las consecuencias del plan de inversión ya han llegado a los tribunales. La UEFA ha emprendido acciones legales contra la FIFA, Infantino y los inversores propuestos, lo que ha llevado a la FIFA a acusar a la UEFA de mantener una campaña de desprestigio contra su líder. Ceferin también condenó la controvertida decisión de Infantino de conceder el año pasado un Premio de la Paz de la FIFA a Donald Trump, y señaló que se creó sin la participación del consejo.
«Luego, ese mismo líder político llama durante la competición más importante del mundo para quejarse de una decisión sobre el terreno de juego», añadió. «Las reglas dicen una cosa, suena el teléfono y la decisión cambia. ¿Cuántas veces tendría que pasar esto en su club antes de que el consejo dijera basta?
«Pues bien, amigos míos, creo que ha llegado el momento de decir basta. El fútbol no necesita emperadores y no tiene sitio para cortesanos. Quienes gobernamos este juego vamos y venimos. Somos custodios, no propietarios. El fútbol no está en venta. Ni hoy. Ni mañana. Nunca».
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La carrera por la presidencia de la FIFA
A pesar de la feroz reacción en contra, Infantino sigue decidido a asegurarse un cuarto mandato de cuatro años como presidente de la FIFA. Actualmente tiene previsto presentarse a la reelección en el congreso del organismo mundial el próximo mes de marzo en Marruecos.
A día de hoy, Infantino se presentará sin oposición al cargo. La UEFA y sus aliados internacionales buscan desesperadamente un candidato viable para desafiarle en las urnas.
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