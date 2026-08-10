Chalobah se ha despedido definitivamente y entre lágrimas del Chelsea después de que su mediático traspaso al club italiano quedara ratificado oficialmente el domingo. El internacional inglés de 27 años deja el oeste de Londres y pone fin a una etapa de casi dos décadas en el club al que llegó por primera vez cuando era estudiante de primaria.

Acudió a las redes sociales para dirigirse a los aficionados y al personal que le apoyaron durante toda su formación. El defensa, que disputó 151 partidos con el club en todas las competiciones, no escatimó a la hora de expresar su gratitud por las oportunidades que recibió. «Después de 18 años, ha llegado el momento de decir adiós al Chelsea», escribió en su emotiva publicación.