Tras el partido, Ronaldo elogió a Messi en declaraciones al medio portugués «A Bola». El astro brasileño afirmó que ya es hora de cerrar el debate sobre el mejor de la historia. Messi guió a Argentina a una victoria 3-0 sobre Argelia en Kansas City, un inicio perfecto de los campeones defensores.

«Ya es hora de que el mundo acepte que es el mejor de la historia», afirmó Ronaldo. «Sigue brillando cada temporada y en el Mundial, y aún hay dudas. Esta noche inolvidable pasará a los libros de historia».