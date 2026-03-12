Getty/GOAL
«Es... ¡guau!». La leyenda del Tottenham Gus Poyet se muestra totalmente incrédulo ante el «tremendo» declive de los Spurs e insiste en que el descenso sería la mayor sorpresa en la historia de la Premier League
El trofeo ya no se hace esperar, pero el Tottenham sigue trabajando duro.
Hace una década, el Leicester sorprendió al mundo del fútbol al saborear el triunfo más inesperado: se impuso contra todo pronóstico, con una cuota de 5000 a 1. Pocos podrían haber predicho que la Premier League ofrecería un drama aún mayor.
Sin embargo, los Spurs están escribiendo su propia historia extraordinaria. La suya es más un espectáculo de terror que un cuento de hadas, con una humillante caída en desgracia. La temporada pasada pudieron poner fin a una espera de 17 años para conseguir un título importante, ya que Ange Postecoglou supervisó el éxito en la Europa League, pero el Tottenham se ha convertido en el colista de la liga nacional.
El 17.º puesto en la temporada 2024-25 se consideró el punto más bajo para los Spurs, pero aún podrían caer más. A medida que se acaban los partidos de esta temporada, la trampilla que conduce a la Championship comienza a abrirse.
¿Sería el descenso del Tottenham una sorpresa mayor que el título del Leicester?
Cuando se le preguntó si el descenso del Tottenham eclipsaría los logros del Leicester como la mayor sorpresa de la historia de la Premier League, Poyet, en declaraciones a Gambling.com, que analiza todos los sitios de tragamonedas del Reino Unido, dijo a GOAL: «Buena pregunta. Yo diría que sí, más grande, y no quiero quitarle mérito al Leicester. El Leicester, creo, se basó en el impulso. El Leicester fue el típico ejemplo que citamos los entrenadores: cuando tienes el impulso, cuando los jugadores están motivados, cuando los jugadores creen, se unen y algo sucede, y tú piensas "van a perder, van a perder", y nunca pierden, y entonces quieren ganar.
Y eso es malo porque creo que los Spurs quieren ser un buen club con un cierto nivel. Estuve en el antiguo campo de entrenamiento y en el antiguo estadio y, en términos de infraestructura, llegaron a lo más alto. El campo de entrenamiento y el estadio son absolutamente increíbles. Y después de hacer eso, la posibilidad de bajar es tremenda. Es decir, es alucinante.
«Ahora, yo, lo que siempre digo, y trato de ser honesto con la gente, y la gente a veces dice "crees que lo sabes todo". No, no lo sé. Pero el año pasado, el Tottenham terminó 17º. Eso es un accidente, un año. Este año ya no es un accidente. Es un problema. Y cuando empiezas a jugar con esa situación, puede pasar cualquier cosa.
«Te contaré mi experiencia en el Sunderland. Yo decía: "Si jugáis con fuego todos los años, vais a descender". Ellos respondían: "Ah, somos el Sunderland, somos el Sunderland". De alguna manera, me salvé. Dick Advocaat se salvó, de alguna manera. Sam Allardyce se salvó, de alguna manera. Y luego descendieron, porque no se puede jugar todos los años para descender. No se puede. Porque entonces se pierden, como se están perdiendo ahora, los jugadores clave y ahora estás peor.
Porque el año pasado no se trataba de lesiones. Se trataba de esa parte de tu mente que piensa en la competición europea y en la posibilidad de ganar un trofeo, y en la Premier League. Y lo llevaron muy mal. Por suerte, había tres equipos que eran realmente malos. Pero este año, parece que no va a ser así. Ahora se acerca y todo el mundo siente la presión. Y ahora es un juego diferente. Y queda un largo camino por recorrer. No son dos o tres partidos. Es un largo camino».
Gestión de riesgos: ¿Deberían los Spurs haber recurrido a una cara conocida?
Los Spurs se despidieron de Postecoglou después de que este rompiera su sequía de títulos. Thomas Frank llegó y se fue poco después, con solo ocho meses al mando, e Igor Tudor comenzó su etapa como entrenador interino con cuatro derrotas consecutivas.
El técnico croata Tudor no ha sido probado en la Premier League, ni como jugador ni como entrenador, por lo que ¿debería el Tottenham haber seguido el ejemplo del Manchester United, que recurrió a Michael Carrick en un momento de necesidad, y haber dado preferencia a alguien que tenga vínculos profesionales con el club?
En respuesta a esa pregunta, Poyet, que pasó tres años en White Hart Lane como jugador, dijo: «Creo que es más fácil estar de acuerdo contigo. Es muy fácil. Todo el mundo estaría contento, pero en verano hicieron eso. Trajeron a Thomas Frank porque conocía la liga. Pero no tenía nada que ver con el fútbol que juega el Tottenham y el Brentford. Como entrenador, ha tenido mucho éxito en el Brentford durante muchos años. Y no funcionó.
«Ahora quizá digan: no, hagamos todo lo contrario. ¿Sabes por qué? Son las decisiones. Yo digo que, como entrenadores, cuando tomamos buenas decisiones, somos buenos entrenadores. Y cuando tomamos decisiones absurdas o malas, no conseguimos ese trabajo. Es así de sencillo. Y creo que los que están en la cima son iguales. Ya sabes, van a vivir o morir por sus decisiones. Y hasta el final, ya sabes, es Igor Tudor. Esperemos que pueda encontrar ese punto o algo que haga que el equipo gane partidos».
Rumores sobre el despido: ¿Llegará Tudor al partido decisivo contra el Forest?
Tudor podría no tener ese tiempo, ya que los rumores sobre su despido ya están en pleno apogeo en el estadio del Tottenham Hotspur. La derrota por 5-2 en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid provocó más preguntas incómodas para los responsables del banquillo de los Spurs.
Las cosas tampoco van a ser más fáciles, ya que el domingo les espera un viaje a Anfield para enfrentarse al Liverpool en la Premier League. A continuación, el Atlético visitará Inglaterra antes de que el Nottingham Forest se desplace a la capital para disputar un partido crucial por el descenso el 22 de marzo.
