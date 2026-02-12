«Es grave»: Arne Slot confirma que la estrella del Liverpool estará mucho tiempo de baja por lesión tras la victoria contra el Sunderland

Tras perder a Trent Alexander-Arnold, que fichó por el Real Madrid, el Liverpool invirtió mucho dinero para fichar al internacional holandés Jeremie Frimpong, que jugaba en el Bayer Leverkusen. Frimpong lleva fuera de juego desde finales de enero por un problema en la ingle.

Por su parte, Conor Bradley ha sido operado de una lesión de rodilla que le ha dejado fuera para el resto de la temporada. El centrocampista húngaro Dominik Szoboszlai ha tenido que ocupar a menudo el puesto de lateral derecho, pero se perdió el partido contra el Sunderland por sanción, tras recibir una tarjeta roja directa en los últimos minutos de la dramática derrota del Liverpool por 2-1 ante el Manchester City.

Joe Gomez, que puede jugar en las cuatro posiciones de la zaga, sustituyó a Endo contra el Sunderland y es posible que ocupe ese puesto en un futuro próximo. Calvin Ramsay es otra opción, pero solo ha jugado un partido con los Reds esta temporada.

Curtis Jones es otro centrocampista natural que ha retrocedido a la defensa en ocasiones, y sería una mejor opción para Slot a la hora de jugar con el balón, ya que el Liverpool busca abrirse paso entre las líneas.