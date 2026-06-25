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¿Es Frenkie de Jong, jugador polémico, tan bueno como Declan Rice y Vitinha? Una exestrella de Holanda explica qué debe mejorar el centrocampista del Barcelona tras responder a las críticas
La respuesta de De Jong a sus detractores
Muchos incluyen a este elegante jugador de 29 años en esa categoría, pues gran parte de su mejor trabajo pasa desapercibido. No es tan dinámico como Rice, la estrella del Arsenal, ni tan incisivo con el balón como Vitinha, creador del París Saint-Germain y de Portugal.
Sin embargo, cumple su rol en beneficio del equipo y ha respondido a quienes lo critican, sobre todo en su país natal: «Tengo la sensación de que mucha gente no entiende el fútbol. Lo ven, pero no lo comprenden. No es malo, así todos pueden opinar, pero es verdad.
Oigo que dicen que no doy pases en profundidad, pero eso no es cierto; solo no prestan atención. A veces el pase es posible, otras acabaría en las manos del portero. Quizá debería sentarme a hablar con ellos alguna vez. También depende del momento: si alguien corre o no, cómo lo hace.
«En general, en los Países Bajos podríamos valorar más a los jugadores. Se puede criticar si alguien no hace un buen partido; eso está bien. Pero aquí la gente suele exagerar».
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Tan bueno como Rice: ¿en qué debe mejorar De Jong?
Al preguntarle si De Jong está infravalorado, pues trabaja en la sombra, el exdelantero de la selección holandesa Hasselbaink —en nombre de 10bet, que ofrece apuestas de fútbol en línea— declaró a GOAL: «Es un gran jugador, clave para Países Bajos. Personalmente, lo veo un poco por detrás de Declan Rice, quizá porque veo a Rice cada semana en Inglaterra y no sigo tanto a De Jong.
«En este Mundial, a veces debería soltar el balón más rápido; lo retiene demasiado para mi gusto. Pero, en definitiva, es un jugador de gran calidad que entiende muy bien el juego».
Por qué De Jong ha rechazado el interés del Manchester United por ficharlo
De Jong ha pasado siete años en el Barcelona, ha jugado 297 partidos y ha ganado tres Ligas. Ha rechazado marcharse de Cataluña.
El Manchester United ha intentado ficharlo varias veces, pero nunca lo logró. ¿Tomó así la mejor decisión de su carrera? Hasselbaink, quien brilló en la Premier League y La Liga, respondió: «En el fondo es un jugador del Ajax, y ese club siempre ha tenido debilidad por el Barcelona; su vínculo se forjó con Johan Cruyff.
«Se convirtió en la figura clave del Ajax muy joven y siempre iba a elegir el Barcelona. Si triunfas allí, quieres quedarte el mayor tiempo posible. Sea cual sea el club que venga después, es muy difícil encontrar uno más grande. Para él siempre fue el Barcelona».
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Calendario del Mundial 2026: Túnez, próximo rival de los Países Bajos.
De Jong participa en el Mundial 2026. Holanda revivió en su segundo partido: tras empatar 2-2 con Japón, venció 5-1 a Suecia con un doblete de Brian Brobbey.
El pase a los dieciseisavos está casi asegurado, pero el primer puesto del Grupo F se confirmaría con una victoria ante Túnez el jueves en Kansas City. Aún se desconoce el papel de De Jong, quien se recupera de una leve lesión y no quiere arriesgarse.