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¿Es este el sucesor de Vincent Kompany? El presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, apuesta por su sobrino para un sorpresivo regreso tras los buenos resultados en la Bundesliga
Un asunto de familia en el Allianz Arena
Uli Hoeness, en declaraciones a DAZN, ha insinuado que su sobrino Sebastian es un candidato serio para entrenar al Bayern. El técnico de 43 años ha elevado su prestigio tras su brillante etapa en el Stuttgart, donde ha convertido al club en una potencia de la Bundesliga y ha logrado títulos.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que el técnico del Stuttgart dirija algún día al Bayern, el directivo de 74 años respondió: «Al menos es un candidato».
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El apoyo a Kompany sigue siendo incondicional
Aunque se mencionó un posible sucesor, Uli aclaró que admira el trabajo actual de Kompany. El belga ha recibido elogios por reorganizar la plantilla y imponer un fútbol ofensivo que devolvió al Bayern a lo más alto de la tabla. No se busca un cambio a corto plazo.
«Por lo que a mí respecta, puede quedarse aquí otros cinco o diez años», subrayó Hoeness durante su entrevista. Atribuyó a Kompany el rápido desarrollo de la plantilla actual, afirmando: «Este sentimiento especial, este desarrollo, se lo atribuyo claramente a nuestro entrenador. De un grupo de 15, 16 o 18 jugadores individuales muy buenos, ha surgido un equipo homogéneo. Ha hecho que todos los jugadores sean mejores».
Grandes elogios para el genio táctico del Stuttgart
Hoeness padre admitió su admiración por el trabajo de Sebastian en el Stuttgart, especialmente en la exigente Bundesliga. Tras asumir el cargo en 2023, cuando el equipo luchaba por no descender, Sebastian evitó el descenso y ganó la DFB-Pokal en 2025, demostrando su capacidad para manejar presiones.
«Me quito el sombrero ante él», declaró Hoeness. «Sebastián se ha ganado todo mi respeto, solo superado por el que siento por nuestro entrenador».
Resaltó su habilidad para reconstruir la plantilla tras perder jugadores clave: «Se sacude el polvo, sigue adelante y siempre vuelve. Ha estabilizado al club en una fase crítica».
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¿Se vislumbra un regreso al Bayern de Múnich?
Fichar por el Bayern Múnich sería volver a casa para Sebastian Hoeness, quien ya conoce bien el funcionamiento interno del club. Antes dirigió con éxito a las categorías inferiores del Bayern, al equipo sub-19 y al filial, y luego dejó huella en la máxima categoría con Hoffenheim y Stuttgart.
La expectación crecerá a finales de mes: el 23 de mayo, el actual campeón y su posible sucesor se verán las caras en Berlín, cuando el Stuttgart defienda su título de la DFB-Pokal ante el Bayern.