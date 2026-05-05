¿Es este el sucesor de Vincent Kompany? El presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, apuesta por su sobrino para un regreso sorpresa tras los buenos resultados en la Bundesliga

Uli Hoeness ha insinuado a DAZN que su sobrino Sebastian, de 43 años, podría ser entrenador del Bayern. El técnico ha destacado en el Stuttgart, donde ha logrado títulos y consolidado al equipo en la Bundesliga.

Al ser interrogado sobre la posibilidad de que el técnico del Stuttgart dirija algún día al Bayern, Uli Hoeness se mostró sincero: «Como mínimo, es un candidato», admitió el dirigente de 74 años.