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¿Es este el futuro del fútbol? Un árbitro sorprende a los aficionados al sustituir las tarjetas tradicionales por un dispositivo electrónico durante un partido de competición en Uruguay
La revolución digital debuta en Montevideo
La imagen tradicional del arbitraje de fútbol se vio cuestionada esta semana, cuando Uruguay se convirtió en el escenario de pruebas de un posible cambio mundial en la forma de arbitrar. Durante el partido de octavos de final de la Copa AUF Uruguay entre Nacional y Rentistas, disputado el 15 de octubre, el árbitro Eduardo Varela hizo historia al prescindir de las clásicas tarjetas amarillas y rojas de cartulina en favor de un dispositivo electrónico de mano.
En el Gran Parque Central de Montevideo se mostró la primera amonestación digital de la historia en el minuto 12, cuando el jugador de Rentistas Juan Pablo Plada vio la tarjeta amarilla por una entrada sobre Maxi Silvera.
Desarrollado conjuntamente por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y una empresa tecnológica privada, el dispositivo está diseñado para servir como centro digital integral para la gestión de los partidos.
- Getty Images
Las tarjetas digitales aspiran a revolucionar el arbitraje de los partidos
La herramienta, que se asemeja a un teléfono inteligente moderno, cuenta con botones específicos que permiten al árbitro iluminar la pantalla en amarillo o rojo brillante para señalar una medida disciplinaria. La iniciativa supone un paso importante hacia la digitalización completa del terreno de juego: va más allá de una simple señal visual y establece una conexión en tiempo real entre lo que sucede sobre el césped y los registros administrativos oficiales de la competición.
La sofisticación técnica del proyecto se destacó como un gran avance en eficiencia administrativa. Según el responsable arbitral Marcelo De León, el objetivo final es que los datos del partido se transmitan de forma instantánea al organismo rector y, con el tiempo, a los medios de comunicación de todo el mundo. Al conectar el dispositivo directamente con la plataforma de gestión de competiciones utilizada en el fútbol uruguayo, el sistema garantiza que cada amonestación, sustitución, gol y penalti quede registrado en el momento en que se produce.
Ventajas prácticas y obstáculos para la conectividad
Una de las características más destacadas de la nueva tecnología es que no depende de la infraestructura habitual. Los desarrolladores diseñaron el sistema para que funcionara sin necesidad de una conexión wifi convencional, un factor crucial que permite utilizarlo en estadios remotos o en las categorías inferiores del fútbol, donde el acceso a internet puede ser intermitente o inexistente.
Pese a que el dispositivo demostró con éxito su capacidad para registrar datos, la prueba no estuvo exenta de problemas iniciales. La principal preocupación planteada tanto por observadores como por responsables del partido es la visibilidad de las tarjetas digitales en distintas condiciones de luz. Durante un partido de prueba anterior entre Defensor Sporting y Plaza Colonia, el reflejo de la intensa luz solar hizo que la pantalla fuera casi imposible de leer desde lejos, lo que dejó al dispositivo temporalmente sin utilidad.
Incluso durante el partido nocturno en Nacional, los aficionados en las gradas y los telespectadores observaron que los colores mostrados en la pequeña pantalla no se distinguían a simple vista desde el otro extremo del estadio con la misma claridad inequívoca que los de una tarjeta física de cartulina de color intenso.
Abordar el dilema de la visibilidad y la fiabilidad
Por el momento, las autoridades de Uruguay consideran la introducción de las tarjetas digitales un proyecto estrictamente experimental. La falta de impacto visual sigue siendo un obstáculo importante: la teatralidad de la tarjeta roja es una parte esencial de la comunicación en este deporte, ya que permite que todos, desde los jugadores hasta el espectador más alejado de la grada superior, entiendan la decisión de inmediato.
Los desarrolladores tienen ahora la tarea de perfeccionar la tecnología de las pantallas para garantizar que los iconos y los colores sean lo bastante luminosos como para destacar frente a los focos del estadio y la luz solar directa del mediodía. Hasta que se resuelvan estos problemas prácticos de fiabilidad, las tarjetas tradicionales seguirán siendo la herramienta principal de los árbitros, aunque el sistema digital de respaldo continúe gestionando los datos entre bastidores.
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