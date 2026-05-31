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¿Es Enzo Fernández un plan B a Elliot Anderson para el Manchester City? Se confirman los rumores sobre el centrocampista del Chelsea como prioridad para el mercado de fichajes de verano
Desvelado el principal objetivo del City para el centro del campo
El City, que se prepara para la era pos-Guardiola, tiene a Elliot Anderson como prioridad en el próximo mercado. Busca ficharlo antes del Mundial para centrarse luego en otras zonas del equipo. La prisa obedece al deseo de reforzar cuanto antes el centro del campo para poder centrarse en otras áreas de la plantilla.
«El gran fichaje que no sorprenderá a nadie es Elliot Anderson. No solo es la prioridad número uno del City, sino que el club quiere cerrarlo antes del Mundial, y eso se acerca rápidamente. No es el fin del mundo si no se consigue para entonces, pero el City se está esforzando por cerrarlo para poder pasar a otras áreas que necesitan atención», explicó Simon Bajkowski a través del Manchester Evening News.
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La posición de Enzo Fernández y las salidas desde el centro del campo
A pesar de los rumores que vinculan a Fernández con un fichaje por el Etihad Stadium, el club ha desmentido esas especulaciones. El centro del campo sigue inestable para el City este verano, pues varias figuras clave podrían marcharse. Nombres como Sandro Tonali siguen en la mira, pero Fernández no es, por ahora, prioridad para el campeón de la Premier League.
«Hay otros centrocampistas en la lista, como Sandro Tonali, pero los rumores internos confirman que Enzo Fernández, del Chelsea, no interesa. No es imprescindible fichar a un segundo mediocampista, aunque las dudas sobre Rodri, Nico González y Mateo Kovačić dejan muchas piezas en movimiento», afirmó Bajkowski.
El dúo defensivo se plantea su futuro
La salida de Guardiola ha llevado a varias figuras del vestuario a replantearse su futuro. Josko Gvardiol y Rubén Dias evalúan sus opciones tras el cambio de entrenador y sus respectivas lesiones. Dias, candidato a la capitanía, vio partir a su amigo Bernardo Silva y ha sumado pocos minutos, mientras que Gvardiol se recupera de una fractura en la pierna provocada por la carga física.
El club no quiere perder a sus pilares defensivos, pero mantiene su política de escuchar ofertas si algún jugador desea marcharse. Bajkowski afirma: «El City quiere retener a ambos jugadores, pero, como ocurre con todos los futbolistas, escuchará ofertas si alguno quiere marcharse. No obstante, se necesitarían sumas bastante cuantiosas en caso de que alguno de los dos defensas quisiera irse».
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El dilema de Savinho
El futuro de Savinho genera debate: el club equilibra su potencial a largo plazo con su valor de mercado actual. Aunque muchos en el club confían en su talento, el nombramiento de Maresca y la influencia del director deportivo, Hugo Viana, podrían impulsar una venta. «El criterio es el mismo que con cualquier jugador: valorar lo que aporta y podría aportar al City frente al dinero que se obtendría al venderlo y sustituirlo», señala Bajkowski.