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MbappeGetty Images
Muhammad Zaki

Traducido por

«Es en parte divertido, pero...»: Kylian Mbappe carga contra el meme viral de «dictador» mientras la superestrella del Real Madrid cuestiona la «conciencia política» de los aficionados

K. Mbappe
Real Madrid
Primera División

La superestrella del Real Madrid Kylian Mbappe ha roto su silencio sobre un controvertido meme viral que le representa como un dictador militar. El capitán de Francia expresó su preocupación por esta tendencia y sugirió que pone de manifiesto una preocupante falta de comprensión histórica y política entre los aficionados al fútbol actuales.

  • Mbappé condena las comparaciones con un «dictador»

    Mbappé ha respondido a los troles de las redes sociales tras la aparición de un meme viral que lo retrata como un dictador. La imagen, que muestra al delantero del Real Madrid y de Francia vestido con uniforme militar completo, ha circulado ampliamente por varias plataformas, lo que ha provocado una dura respuesta del jugador de 27 años.

    El delantero fue contundente en su valoración de esta tendencia, al afirmar que «muestra una falta de conciencia política y humana en la gente». Aunque el origen exacto de la imagen sigue sin estar claro, algunos creen que procede de una disputa legal de 2024 en la que Mbappé demandó al dueño de un kebab por usar su nombre en la descripción de un sándwich. Otros han señalado su supuesto papel de «director» en el Paris Saint-Germain y su influencia actual en el Bernabéu.


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    Un mensaje serio detrás del humor

    A pesar de su condición de uno de los deportistas más reconocibles del mundo, Mbappe parece incómodo con la gravedad de la comparación. En una entrevista con la publicación francesa L'Equipe, profundizó en la dualidad de la situación y dijo: «En parte es divertido porque tienes la sensación de que, para algunas personas, todo va con buena intención.

    «Pero también está la parte que no es tan divertida, porque sabemos el daño que este tipo de personas han causado a lo largo de la historia.

    «Que te comparen con personas que asesinan a otras, o que han causado miseria a millones y millones de personas... No creo haber hecho nunca nada así en mi vida. Así que hay una mezcla de cosas.

    «Por un lado, sé que se hace de una manera desenfadada y que no pretende llevarse demasiado lejos, pero quizá muestra una falta de conciencia política y humana en la gente».


  • El apodo «Mobutu» y el papel de Dembele

    Mbappé también aprovechó la oportunidad para referirse a un apodo concreto que ha cobrado fuerza dentro de la concentración de la selección francesa. Según se informa, su compañero Ousmane Dembele le apodó «Mobutu», en una referencia directa a Mobutu Sese Seko. El fallecido dictador fue presidente de la República Democrática del Congo, a la que renombró como Zaire, durante un largo y controvertido mandato entre 1965 y 1997.

    Al hablar del sentido del humor del jugador del Paris Saint-Germain, la estrella del Real Madrid pudo esbozar una sonrisa a pesar de sus críticas anteriores. «Ousmane es diferente», se rio Mbappé cuando le preguntaron por el nombre. «¡Lo encontró en las redes sociales! Solo se está riendo».


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    Mourinho sigue centrado en el terreno de juego

    Mientras la tormenta en las redes sociales sigue arreciando, Mbappe está dejando que hable su fútbol a las órdenes de Jose Mourinho en la capital española. El francés ha disfrutado de un inicio fulgurante de la temporada 2026-27, con cinco goles en sus cinco primeras apariciones con el Real Madrid.

    El Real Madrid vuelve a la acción el sábado por la noche, cuando reciba al Rayo Vallecano, un partido en el que Mourinho esperará que su estrella mantenga su racha goleadora. Pese a las distracciones en torno a su imagen pública y a los memes virales, Mbappe sigue siendo el punto de referencia del ataque madridista.

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